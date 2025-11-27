草屯警迅速破獲劫車犯呼籲民眾下車必上鎖

草屯警分局上林派出所日前接獲報案，一名女子指稱其車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新臺幣四千八百元外，還趁女子下車尋人求救時將車輛開走，分局接獲通報後立即成立專案小組，兵分多路尋找，最終於草屯鎮御史里粉寮巷附近1處農場，逮捕躲藏工具貨櫃後的犯嫌，並查獲持有毒品，4小時內即迅速破案，全案移送南投地方檢察署偵辦。

據悉，呂姓嫌疑人係於草屯鎮御富路一帶超商前，見女子未將車輛熄火便進入超商內購物，突然心起歹念進入車內欲竊取財物，後女子返回車上，呂嫌便躲藏於後座。女子開車前往碧興路一帶加油站加完油後，發現後座有異常聲響，猛然回頭才發現有陌生人藏身車上，呂嫌見行蹤暴露即爬至副駕駛座並強行取走女子皮夾，拿走皮夾內現金四千八百元。女子伺機將車開往碧興路一處宮廟並下車求救，呂嫌見狀爬向駕駛座將車開走，女子在家人陪伴下前往上林派出所報案。

草屯警分局接獲通報後立即成立專案小組，調閱監視器迅速鎖定遭搶車輛動向，發現車輛停放於御史里粉寮巷一帶，嫌疑人已棄車躲藏。警方兵分多路於附近找尋，發現呂嫌躲藏於某處農場的工具貨櫃後方，因渾身爬滿螞蟻難耐，企圖攀爬圍籬逃離時，遭眼尖的民眾及員警發現，迅速將其壓制逮捕，並附帶搜索發現其身上持有依托咪酯煙彈、煙桿及煙油，帶回分局偵訊後，依強盜、竊盜罪及違反毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦。

分局長劉千祥表示，此次在分局同仁運用優秀的偵查技巧下，迅速將劫車犯嫌逮捕歸案，但也呼籲民眾離開車輛一定要熄火上鎖，避免遭不肖人士覬覦，以維護生命與財產安全。