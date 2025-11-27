▲草屯警4小時火速破案，成功逮捕劫車嫌犯並查獲毒品，警方籲民眾下車務必熄火上鎖。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣草屯鎮驚傳劫車事件！草屯警分局上林派出所日前接獲一名女子報案，指稱其車輛遭陌生男子闖入，不僅竊取皮夾內新台幣4,800元，還趁其下車求救時將車輛開走。警方接獲通報後立即成立專案小組，全力追查，僅耗時4小時便於草屯鎮御史里粉寮巷附近的農場查獲犯嫌，迅速破案並同步查出毒品，全案後續移送南投地方檢察署偵辦。

警方調查指出，呂姓嫌犯當時在草屯鎮御富路一帶的超商前，見女子未熄火便進入超商購物，心生歹念隨即潛入車內行竊。女子返回車上時，呂男躲藏於後座未被發現。直到女子開往碧興路加油站加油後，聽見後座異聲才驚覺車內藏有陌生男子。

呂嫌見行蹤敗露，立刻爬至副駕駛座強行奪走女子皮夾，並取走4,800元現金。女子伺機將車開往碧興路某宮廟下車求救時，嫌犯隨即搶上駕駛座將車開走。女子返家後在家人陪同下前往上林派出所報案。

草屯警分局獲報後即刻啟動專案小組，調閱沿途監視器，迅速掌握車輛去向並鎖定停放在御史里粉寮巷一帶。警方兵分多路搜索，最終於附近一處農場發現呂嫌藏匿於工具貨櫃後，因不堪螞蟻爬滿全身企圖翻越圍籬逃跑，被眼尖員警及民眾即時制伏。警方在其身上搜出依托咪酯（俗稱「小藍瓶」）煙彈、煙桿及煙油等物，當場查扣。

呂嫌被帶回分局後，全案依強盜、竊盜罪及違反《毒品危害防制條例》移送南投地檢署偵辦。

草屯警分局長劉千祥提醒，案件雖已迅速告破，但也再次呼籲民眾離開車輛務必熄火並上鎖，以防不肖人士伺機行竊或犯罪，確保自身生命及財產安全。警方也將持續加強巡邏與治安維護，守護地方居民安心生活。

※提醒您：珍愛生命，向毒品說不！戒毒專線0800770885（請請你、幫幫我）。