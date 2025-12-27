草屯近郊火噬民宅，慈濟志工冒雨動員協助清掃。(圖：慈濟公傳志工 許昆龍提供)

南投縣草屯鎮日前有民宅發火災，八旬老翁夫妻幸即時逃出，但二樓透天厝及屋旁鐵皮屋燒燬。慈濟志工除了前往關懷、致贈祝福禮與慰問金，二十七日一早冒雨動員人力協助清理，真誠與愛心，讓受災屋主與當區里長，感激不已。草屯鎮長簡賜勝特別親臨現場關懷與致意，更感謝慈濟志工奉獻寶貴時間，發揮大愛精神協助受災戶清理家園，鎮長也派清潔隊支援廢棄物的運送。

二十七日清晨天空仍下著細雨，慈濟草屯聯絡處動員四十位慈濟志工穿著雨衣，冒雨帶著各項打掃用具，為受災戶清掃家園及清理被燒燬的廢棄物，與受災住戶及其晚輩一起投入清理家園工作。

新庄里長洪承凱表示，當火災發生時他就與簡鎮長到火災現場致意，他說里民希望他動員協助受災戶，後來決定請求慈濟協助。慈濟訪員隨即到現場勘查受災情形，與討論如何來動員志工協助清理家園。

慈濟訪視志工王麗玉表示，火災發生後我們前往關懷與場勘災情，經了解房子嚴重燒燬，可能要做一番清理的工作，所以組隊就決定動員40位師兄姊來進行協助清理，也請經營工程的志工開著小山貓機具，協助處理廢棄物發揮莫大效率，洪里長也加入清掃行列，其家人也在路旁協助疏導交通。

志工們合和互協，約2小時半的時間，在大家的攜手同心之下終於完成任務，雖然人人都已被細雨淋濕，但看到住戶安心的笑容，也洗滌了一身的疲累。