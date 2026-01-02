草屯鎮兒童生日禮金1月1日開跑 厚禮相送幸福成長

草屯鎮長簡賜勝記者會宣布兒童生日禮金政策。(圖：草屯鎮公所提供)

為落實兒童福利政策並強化幼兒照顧支持，草屯鎮公所二日上午十時於公所中庭舉辦之生日禮金政策記者會，鎮長簡賜勝宣布自一一五年一月一日起正式推動「兒童生日禮金」政策。凡設籍草屯鎮、年滿一歲至五歲之幼童，每人每年可申請新臺幣二萬元生日禮金，藉由實質補助減輕家庭育兒負擔，營造友善且安心的成長環境。

申請兒童及其父或母須於一至五歲生日前連續設籍草屯鎮滿一年，且申請時仍設籍本鎮；如父母或監護人無法照顧，得由同住之實際照顧者代為申請。申請期限為每年生日後六個月內，向草屯鎮公所社會課辦理。

鎮長簡賜勝表示，在鎮民代表會的支持下，相關政策得以順利落實，讓育兒家庭獲得實質幫助。這項措施不僅紓緩家庭的經濟壓力，也展現鎮公所對幼兒成長與照顧的重視，進一步打造安心宜居的生活環境，提升年輕家庭留在草屯、扎根草屯的意願，帶動人口回流與地方繁榮。