草屯鎮公所攜手檢察官精進廉政法遵

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「綠能業務廉政法遵研習」，鎮長簡賜勝期勉同仁，共同維護機關廉潔形象。(圖：草屯鎮公所提供)

▲「綠能業務廉政法遵研習」，鎮長簡賜勝期勉同仁，共同維護機關廉潔形象。(圖：草屯鎮公所提供)

為深化公務同仁對綠能政策推動中廉政風險的認識，草屯鎮公所十日舉行「綠能業務廉政法遵研習」，邀請臺灣臺中地方檢察署黃鈺雯檢察官主講，獲得同仁踴躍參與。鎮長簡賜勝親自致詞，期勉同仁在推動政策與便民服務時，應堅守依法行政原則，共同維護機關廉潔形象。

隨著能源轉型成為國家施政重點，綠能建設程序涉及土地許可、行政裁量及補助資源，潛藏圖利、利益輸送或利益衝突等廉政風險。研習特別針對綠能產業違法態樣、「圖利」與「便民」之界線，以及公職人員利益衝突迴避法實務進行深度剖析，旨在建立正確法紀觀念。

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黃鈺雯檢察官結合豐富實務經驗，以近年綠能案件及常見公務情境為例，引導同仁瞭解相關法律責任與廉政風險，並詳述利益衝突迴避義務及常見違失樣態。透過具體案例解析，將抽象法條轉化為易懂的實務準則，提醒同仁審慎行政，避免因法紀認知不足而誤觸法網。

鎮長簡賜勝強調，廉潔與法遵是機關施政的基石。在推動綠能政策之際，公務人員應具備高度風險意識，妥善運用行政裁量權，兼顧行政效率與程序正義。期盼藉由研習，進一步落實公開透明的行政文化，落實依法行政與廉潔治理精神，共同打造值得信賴的「陽光草屯」。