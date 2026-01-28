草屯鎮公所納骨塔賣逾億 豪發兒童生日禮金每人2萬

南投縣 / 綜合報導

草屯鎮公所宣布今年開始設籍1年以上的1到5歲幼童，每年可以領2萬元生日禮金，發到5歲最多可以領10萬元，不少爸媽樂開懷，別的鄉鎮家長也好羨慕，會這麼好康，是因為鎮公所賣納骨塔生意好得不得了，賣超過1億元，鎮庫充盈，因此霸氣宣布發錢。

南投草屯鎮公所發錢了，爸爸媽媽各抱一個，上台領超大支票，只要孩子過生日就有2萬元生日禮金。主持人說：「存起來啦。」爸媽笑開懷，兩個小孩就領4萬元，會那麼好康，是因為，草屯鎮公所活化公共造產，嘉老山這座公墓納骨塔，開放銷售二樓新櫃位，短短一個月，銷售額就突破新台幣一億元，鎮庫充盈，鎮公所霸氣宣布，把錢送出去。

南投草屯鎮長簡賜勝說：「所有的財源，給我們1歲到5歲，補助我們年輕父母親，減輕他們的壓力。」

草屯鎮是穩坐南投縣人口最多鄉鎮市，去年12月人口數9萬7724人，朝10萬人口邁進，加上納骨塔賺錢，鎮公所加發生日禮金，因此設籍草屯鎮1年以上的1到5歲幼童，每年都可以領到2萬元，最多可領5年，合計10萬元的生日禮金，而今年就有3000多名兒童，可以領到錢。

民眾說：「對家長來說，當然是很好的措施，因為可以減輕，我們家長的負擔，有這種鼓勵的話，也可以往那邊跑。」草屯鎮公所鼓勵生小孩，除了有第一、二胎生育津貼4萬元，第三胎6萬元，第四胎7萬元外，現在又透過兒童生日禮金計畫，幫父母分擔一點養育費用。

