草屯鎮割稻飯金黃盛典 千人齊聚「共饗豐收・幸福滿田」

草屯鎮割稻飯盛會千人與會回味傳統美味。（記者扶小萍攝）





南投縣草屯鎮年度最富文化深度與人情味的農村盛會，由農糧署、農村發展及水土保持署、中區分署、南投縣府與草屯鎮農會共同舉辦的「共饗豐收・幸福滿田」千人慶豐收割稻飯米食文化活動，13日在敦和宮大型停車場隆重登場。這項盛會不僅慶祝水稻豐收，更是農會推動「富麗、安康、永續」政策的重要成果展現。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，草屯素有米食之鄉美譽，稻田面積約1500公頃，以台梗九號為主，研發合歡米品牌。草屯擁水質極優的水源，自合歡山流淌至草屯灌溉稻田，農友技術精進，培育出優質米食。割稻飯是傳統令人回味的米食，曾有著名業者擬採購草屯米做飯糰，唯量有不足未成功，近年草屯農會在設備、生產線增加，未來將持續推廣良好品牌登上消費市場。

農會理事長林昆熠、蘇處長及來賓展示美味的割稻飯。（記者扶小萍攝）

草屯鎮盛產稻米，所產米食營養且美味，這項盛會主要在重現極具代表性的「農村割稻飯場景」，現場營造早期農村的稻埕氛圍，上千民眾一同享用傳統割稻飯的美味料理。草屯鎮農會期望透過這場米食文化盛宴，讓參與者親身體驗昔日農村共同勞作、相互扶助「放伴」的文化精神，共同找回台灣農村最溫暖的場景。

草屯鎮所產合歡米等非常可口美味。（記者扶小萍攝）

活動安排「綠色光影紀事：幸福農村年度成果影片」放映，全面展示草屯鎮農會年度農業推廣成果，涵蓋農事、四健、家政、高齡、綠色照顧、零飢餓及食農教育等多項領域，影片內容包括青銀共融的活力：呈現四健青年與高齡者的互助合作，展現農村世代連結的溫暖能量。家政推動的在地創生：彰顯婦女能量如何有效提升家庭與農村經濟價值。永續推廣的行動力：具體呈現農會推動零飢餓、食農教育及跨領域合作的努力，展現農村永續及社會責任。

活動中頒獎表揚臺灣稻米達人鄉鎮賽優勝。（記者扶小萍攝）

為向推動精準農業與友善耕作的農業工作者致敬，活動舉辦「汗水與金光」豐收授贈典禮，公開表揚在稻米栽培與蜂蜜品質提升具卓越表現的「臺灣稻米達人」及「蜂蜜品質評鑑頭等獎」蜂農。

全國四健作業組競賽中高級組一等獎表揚。（記者扶小萍攝）

得獎者有臺灣稻米達人鄉鎮賽：冠軍李啓元、亞軍林志南、季軍徐國良、優等：廖煙騰、簡清洋、簡明正；2025全國國產龍眼及荔枝蜂蜜評鑑「頭等獎」李景庭、李畯富、李志朋。

114年度全國四健作業組競賽中高級組一等獎：「尋找蜜米這一路」作業組，指導老師南開科技大學主任秘書林柏宏、同德高中組長廖昱翔；四健會員李立倫 、王子濬 、林咨妤 、林姵綺 、吳彥緯；傑出義指獎章：廖昱翔。

這些獲獎者透過落實產銷履歷與精進技術，象徵台灣稻米研發、養蜂技術精進與地產地消的成果，也是農會推動在地農業安全與品質提升的標竿。

草屯鎮農會希望藉此年度盛典，將豐收的喜悅轉化為推動永續農業、世代共榮、文化自信的力量，描繪幸福農村的藍圖。



