草屯鎮北投社區通過臺灣夢社區築夢基地初選

【記者 謝雅情／南投 報導】中國信託慈善基金會日前於官網公告「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫115年度新增社區築夢基地甄選書審」入選名單，本縣草屯鎮北投社區發展協會順利通過書審初選，3月初將進行新案甄選的實地訪查，縣府將會積極輔導北投社區全力準備，爭取更多民間資源來造福南投在地社區兒少。

縣府社會及勞動局局長林志忠表示，感謝衛生福利部連結中信慈善基金會的社會資源，自104年起持續推動臺灣夢計畫，今年草屯的北投社區在縣府的輔導協助下，順利通過書面審查初選，十分不容易，下一階段還有實地訪查，期盼北投社區能繼南投市營南、竹山鎮中崎、埔里鎮慈恩、草屯鎮平林社區、竹山鎮延正社區後，成為南投縣第6個兒少築夢基地。

社會及勞動局表示，115年臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫新增的社區築夢基地初選，除了本縣的北投社區外，還有新北市新莊區牡丹心、桃園市平鎮區三安、彰化縣員林市新生、彰化縣埤頭鄉豐崙社區等5個社區發展協會入選，接下來將進行新案甄選實地訪查與評估，評分項目有兒少陪伴服務、餐食規劃、建立社區認同感、經費配置合理性及社區組織運作與人力配置等五個面向。

社會及勞動局指出，衛生福利部、中國信託慈善基金會及台灣照顧管理協會，自104年11月起推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，深入全國偏鄉角落，提供弱勢兒少多元陪伴課程及餐食等各項生活照顧服務，期待透過社區居民在地互助，建構守護孩子的第一道安全網絡。臺灣夢計畫實施迄今近8年，每年每案最高補助131萬元，截至114年度全國已有33個社區辦理築夢基地，陪伴近600位兒少快樂成長。（照片記者 謝雅情翻攝）