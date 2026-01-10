草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬十日正式通車

草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬縣長許淑華（右四）草屯鎮長間賜勝（右二）牽著高齡九十四歲的地方耆老宣示正式通車（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

為改善草屯鎮和平街道路狹窄瓶頸，縣府與草屯鎮公所向內政部爭取拓寬改善工程補助，工程歷時一年多，十日正式通車。縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝、國土署都市基礎工程分署長陳俊雄及許多民代、鄉親一起見證完善之路，不僅有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更加安全。

許淑華表示，感謝前鎮長任內積極向中央爭取經費，和平街拓寬工程用地費約二.六二億元、工程費二千五百元，由內政部國土管理署補助一.四億元、縣府補助七千萬元、草屯鎮公所自籌九千萬元，讓草屯鎮民在農曆過年前不僅有更順暢的道路通行，。另也感謝縣議會與代表會的支持，讓大家看到草屯鎮的繁榮。

鎮長簡賜勝指出，和平街瓶頸道路歷經三任鎮長十多年努力，終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為草屯鎮帶來更便利的交通繁榮吸引更多民眾移居草屯。

國土署分署長陳俊雄表示，國土署對南投縣的開發不遺餘力，除了補助和平街拓寬一億多元，近期也補助一億八千多萬元補助十八案公共建設，希望讓南投發展越來越好。