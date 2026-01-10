草屯鎮和平街道路瓶頸拓寬改善 公所鄉親歡喜辦通車典禮

國土署陳分署長、許縣長、簡鎮長與多位議員代表會主席等上香祝福道路順利完工通車。（記者扶小萍攝）





草屯鎮和平街位居鎮中心，早年巷道路幅狹窄、車流繁雜，成為鎮內瓶頸道路。鎮公所積極爭取獲國土署、縣府補助，加上公所自籌，進行和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程，歷時年餘終於10日在國土署中區分署長陳俊雄、縣長許淑華、鎮長簡賜勝及94歲地方耆老簡阿嬤、議員等各界嘉賓剪綵後，與鄉親一同步行通過新道路，通車典禮熱鬧歡騰。

為改善和平街瓶頸路段壅塞，鎮公所積極向內政部國土管理署爭取「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」，獲生活圈計畫補助及縣府支援，用地費計約2.62億元、工程費計0.25億元，內政部國土署補助1.4億元、南投縣府補助0.7億元、鎮公所自籌0.9億元，合力改善市區老舊道路狀況並加速辦理後續工程施工作業，透過三方合作突破老舊街廓瓶頸。

各界嘉賓剪綵祝賀拓寬工程順利通車。（記者扶小萍攝）

10日上午由永勝醒獅團戰鼓獅隊暖場，中山里和平里都推出熱舞揭開通車典禮序幕。國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、副分署長黃永興、許縣長、簡鎮長與議員唐曉棻、廖梓佑、簡峻庭、李洲忠、林友友、蔡明軒、鎮代會主席陳文忠及多位代表里長等上香祝福工程順利通車。

地方耆老94歲阿嬤感謝許縣長與簡鎮長給予草屯人大福氣。（記者扶小萍攝）

許縣長感謝前鎮長簡景賢於任內積極向中央爭取經費，和平街拓寬工程用地費約2.62億元、工程費0.25億元，由內政部國土管理署補助1.4億元、縣府補助0.7億元、草屯鎮公所自籌0.9億元，讓草屯鎮民在農曆過年前不僅有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更加安全。另感謝縣議會與代表會的支持，未來縣府會持續投入更多經費在草屯鎮，讓大家看到草屯鎮的繁榮。

草屯和平街拓寬瓶頸今日通車，讓市區道路更通暢。（記者扶小萍攝）

簡鎮長指出，和平街瓶頸道路歷經10多年，終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為草屯鎮帶來更便利的交通。

陳分署長說，國土署對南投縣的開發不遺餘力，除了補助和平街拓寬1億多元，近期也補助1億8千多萬元補助18案公共建設，希望讓南投發展越來越好。

「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」其範圍東起省道台3甲中正路，西至省道台3線成功路一段，全長約340公尺，此次開闢路段自中山街西側延伸至台3甲(成功路一段)，道路寬12公尺、長226公尺，道路兩側增設人行道，路燈採用智慧節能LED燈，保障行人安全及用路品質。

工程於113年5月13日開工、114年12月8日完工，此道路打通後可有效疏散市區車潮，提供在地民眾更順暢便利的替代道路，解決地方民眾的需求，打造出便捷的市區道路交通路網，讓行車更順暢、用路安全也可獲得更好的保障。



