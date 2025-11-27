草屯鎮嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)二樓新增納骨(灰)櫃正式啟用

嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)外貌。(草屯鎮公所提供)

▲嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)外貌。(草屯鎮公所提供)

草屯鎮公所辦理「嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)二樓納骨(灰)櫃增設工程」，已驗收完成並經南投縣政府完成啟用審核，由草屯鎮公所自治事業管理所負責營運管理，(廿七)日正式銷售啟用

草屯鎮嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)一樓現有塔位已銷售近八成，為因應地方殯葬設施使用需求日增，提供民眾更完善的先人安置空間，公所辦理二樓納骨(灰)櫃增設，目前已驗收完成並經南投縣政府完成啟用審核。

鎮公所表示，本次將新增近一萬個納骨（灰）櫃位及神主牌位一千餘位，可望有效紓解櫃位及神主牌位供應壓力，滿足鎮民安置先人需求。至於櫃位價格方面，本次新開放櫃位及神主牌位，最低價格分別為三萬元及二萬元。鎮長簡賜勝表示，考量公所營運成本並回饋廣大鎮民，可望減輕家屬經濟負擔。

未來草屯鎮嘉老山示範公墓將進行園區內交通動線優化、路面品質及停車空間改善規劃等，致力打造集交通便利、環境綠美化與肅穆氛圍於一體之現代化生命紀念園區，提供草屯鎮最優質的殯葬服務設施。