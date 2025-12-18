草屯鎮民林六壹熱心公益 家屬遵遺願捐機車助山域救援

陳興傑局長回贈感謝狀，對林老先生至上最高敬意。（消防局提供）





南投縣草屯鎮民林六壹平素熱心公益為人低調，生前因身體微恙曾數度獲消防局草屯分隊同仁護送就醫，老先生對消防人員的服務認真頗為感激，曾表示希望能有所回饋以表謝意，家屬遵遺願，18日舉行公祭儀式中捐贈三輛野狼機車，由消防局長陳興傑代表受贈，回贈感謝狀感謝老先生的熱心公益遺愛人間功德圓滿，場面至為感人。

18日下午消防局長陳興傑代表縣長許淑華前往參與林六壹先生的公祭，回贈感謝狀向捐贈者致上最崇高的謝意，並由家屬林宏誠代表接受。陳局長指出老先生住草屯鎮，生前曾因身體不適，數度由草屯分隊員護送至醫院就醫，對消防人員的認真服務頗為感謝，其子遵循遺願捐贈三輛機車。

南投縣幅員遼闊，救災救援都需人手車輛，陳局長指出林六壹先生捐贈消防勤務野狼機車3輛將配發於玉山分隊、魚池分隊及中心碑分隊等具山域救援需求的地區，以提昇消防救災戰力及品質，

家屬林宏誠表示，其父親生前秉持熱心助人、回饋社會精神持續投入社會公益，希望藉由本次捐贈消防勤務機車，傳承善念、功德圓滿。

消防局表示隨著時代變遷，建築物搶救困難度增加，又近年極端氣候造成災害型態日趨複雜化，救災的難度日益增加，民眾對於緊急救災效率的需求隨時代進步而增加，現今救災資源的需求也不可同日而語；今日承蒙「林六壹先生」捐贈消防勤務機車供消防局使用，感謝其熱心公益造福人群、取之社會用之社會、慷慨解囊善舉，提供縣民更好的救災品質，也提供消防人員更好的安全保障。

政府財政有限但民力資源無窮，十分感謝林六壹先生及其家屬慷慨解囊挹注於救災上，讓救災人員執勤時增添一份安全感，更強化南投縣救災能力，對南投縣民生命安全的保障有極為顯著的助益，本局將善用受贈機車，加強救災訓練與宣導工作，以提昇為民服務品質。



