草屯鎮農會全國栗南瓜品質評鑑競賽 李穎忠大小果通吃奪雙冠

草屯鎮農會辦全國栗南瓜評鑑，參賽果品很平均。（記者扶小萍攝）





為持續提升國產栗南瓜品質與市場能見度，南投縣草屯鎮農會30日辦理「115年度美栗南瓜全國栗南瓜品質評鑑競賽」。透過品質評鑑機制，陪伴農友把關品質，也為草屯栗南瓜產地品牌持續累積信任與價值。

評鑑機制舉辦10年，以生、熟方式供評審鑑定，鎮農會推廣部主任林莞琦表示，舉辦栗南瓜評鑑主要並非競賽，係藉由制度為品質把關，希望市場看到的是安全、品質穩定優質的果品。今年並增加小果組評鑑，旨在跟隨消費大眾習慣與家庭結構的改變，讓農友更精準種植供需平衡。同時小福與小黑品種口感絕不輸大果。

評審分組討論評鑑。（記者扶小萍攝）

林主任也強調儘管今年因氣候關係產量略有影響，依舊辦評鑑以品質確保消費大眾與農民都安心。未來仍持續推廣栗南瓜成草屯特色產業。

林莞琦主任強調小果美味品質絕不輸大果。（記者扶小萍攝）

栗南瓜品質評鑑活動廣邀全國農友參與，依重量分為大果組及小果組進行評比，經初級評選有大果組42組、小果組18組進入複賽決選。所有參賽樣品皆須通過農藥殘留檢測，確保產品安全無虞，並依外觀、熟度、甜度、口感及整體品質進行專業評選，展現各產區農友在栽培管理上的用心與實力。

評審均為各單位專業人士。（記者扶小萍攝）

主審中區農改場副研究員林煜恒表示農友栽培技術都有精進。受氣候影響去年底田區受高溫與病毒等威脅，栽培受嚴苛挑戰。不過參賽各組外觀整齊度品質仍維持平均水準，農曆年前後大眾可多選購美味好吃栗南瓜。

得獎栗南瓜十分優質。（草屯鎮農會提供）

草屯鎮是南投縣重要的栗南瓜產區之一，得天獨厚的氣候與土壤條件，孕育出果肉綿密、甜度穩定、帶有淡淡栗子香氣的栗南瓜，長年深受市場與消費者喜愛。

草屯鎮農會多年來持續推動品質評鑑制度，從分級包裝、合理化施肥到安全用藥管理，陪著農友調整生產方式，逐漸從過去「以量取勝」，轉向更重視品質與品牌價值的經營方向。

評鑑邀集農業部農糧署、農糧署中區分署、南投縣府、台中區農業改良場及全國大飯店總主廚、弎食鉄板料理主廚等產官學專業代表共同參與評審，從不同專業角度，依既定標準進行綜合評比。

競賽結果大果組特等李穎忠、頭等獎莊美鳳、貳等獎胡博信、參等獎林錦源、張明全、劉金源；優良獎黃郁典、林洽峰、陳雯玲。

小果組特等獎李穎忠、頭等獎劉金源、貳等獎簡鎮增。



