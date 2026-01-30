草屯鎮農會舉辦115年全國栗子南瓜品質評鑑

草屯鎮農會舉辦全國栗子南瓜品質評鑑學者專家細心進行評鑑（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

會員數居南投縣之冠的草屯鎮農會於三十日辦理「一一五年度美栗南瓜全國栗南瓜品質評鑑競賽」，經初級評選後共有大果組四十二組小果組十八組進入複賽決選，經由農業改良場等產官學專業人員共同參與評審結果大果組與小果組特等獎由李穎忠拿到雙冠王。

草屯鎮是南投縣重要的栗南瓜產區之一，得天獨厚的氣候與土壤條件，孕育出果肉綿密、甜度穩定、帶有淡淡栗子香氣的栗南瓜，長年深受市場與消費者喜愛。草屯鎮農會多年來持續推動品質評鑑制度，從分級包裝、合理化施肥到安全用藥管理，陪著農友一步步調整生產方式，逐漸從過去「以量取勝」，轉向更重視品質與品牌價值的經營方向。

本次栗南瓜品質評鑑活動廣邀全國栗南瓜農友參與，依重量分為大果組及小果組進行評比，經初級評選後，共有大果組四十二組、小果組十八組進入複賽決選。所有參賽樣品皆須通過農藥殘留檢測，確保產品安全無虞，並依外觀、熟度、熟度、甜度、口感及整體品質進行專業評選，展現各產區農友在栽培管理上的用心與實力。

評鑑邀集農業部農糧署、農業部農糧署中區分署、南投縣政府、台中區農業改良場及全國大飯店總主廚、?食?板料理主廚等產官學專業代表共同參與評審，從不同專業角度出發，依既定標準進行綜合評比。

草屯鎮農會表示，雖然今年受氣候條件影響，栗南瓜整體產量較往年略有減少，但仍選擇持續辦理品質評鑑，經過嚴格評鑑，大果組特等獎李穎忠，頭等獎莊美鳳，二等獎胡博信，小果組特等獎李穎忠，頭等獎劉金源。