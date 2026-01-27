草屯鎮長就任周年 施政成果豐碩

草屯鎮長簡賜勝打造宜居草屯。（圖：公所提供）

▲草屯鎮長簡賜勝打造宜居草屯。（圖：公所提供）

南投縣草屯鎮鎮長簡賜勝上任屆滿周年，回顧這一年施政成果，在公共建設、交通改善、社會福利、文化推廣、環境保護及財政開源等面向皆展現具體成效，簡鎮長表示，上任以來秉持「行動鎮長」為草屯鎮民服務的理念，積極推動各項建設與福利政策，期盼打造安全、便利、幸福宜居的草屯鎮。

鎮長簡賜勝上任將公所大門改設置於草溪路並打造煥然一新的公所大樓新風貌，也積極改善交通與優化公共設施，包括市區道路的改善、瓶頸道路之拓寬、公有零售市場地下二樓停車場改善等，大幅提升道路安全、停車便利，也逐步建構完善交通路網，守護用路人安全。

在文化與休閒建設亦成果斐然，中山運動公園整建、酷比公園周邊環境改善工程及規劃建置草屯新地標演藝中心天幕工程持續推動，強化草屯藝文展演與休憩機能，演藝中心成功招商活化利用、市場管理成效亦獲中央肯定榮獲四星優良市集。

從兒童到弱勢族群全面守護，落實「幸福草屯」的施政承諾，在環保與公共服務上，恢復舊衣回收箱、試辦早上定點資源回收，改善民眾回收便利性，並支援花蓮災區清理工作，展現地方政府的責任與行動力，而國際交流方面，與日本新庄市深化友好關係，拓展文化、觀光與教育等各項合作與交流。

鎮長簡賜勝表示，這一年是用行動帶來改變，從基礎到創新，形塑草屯鎮的新風貌，感謝鎮民朋友的支持與公所團隊的努力，未來將持續前行，以穩健踏實的腳步推動各項建設，打造安心幸福宜居草屯，讓草屯被看見並與全體鎮民攜手一同邁向更美好的未來。