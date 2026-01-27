草屯鎮長就職周年施政成果報告

草屯鎮長簡賜勝向草屯鎮各界作就職周年施政成果報告（記者張瑞惠攝）

草屯鎮長簡賜勝（前排右三）就職周年施政成果報告獲支持者熱烈肯定（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

補選上任的南投縣草屯鎮鎮長簡賜勝就任屆滿一周年，二十七日舉辦就職周年施政報告，他強調，一年相當於別人的三年，壓力很大，秉持「行動鎮長」為草屯鎮民服務的理念，期盼打造安全、便利、幸福宜居的草屯鎮吸引更多人到草屯鎮定居。

簡賜勝指出，上任後首先將公所大門改設於草溪路並打造煥然一新的公所大樓新風貌，也積極改善交通與優化公共設施，包括市區道路的改善、瓶頸道路之拓寬、公有零售市場地下二樓停車場改善等，大幅提升道路安全、停車便利，也逐步建構完善交通路網，守護用路人安全。

廣告 廣告

中山運動公園整建、酷比公園周邊環境改善工程及規劃建置草屯新地標|演藝中心天幕工程持續推動，大約在今年九月可以完工，可強化草屯藝文展演與休憩機能。

嘉老山示範公墓二樓納骨櫃位銷售也在一一四年十一月下旬開賣後一個多月為公所進帳一億五百多萬餘元，他也規劃在平林里設置土資場，不僅各項政策推動符合鎮民需求並帶來豐富財源收入。

在社會福利方面，一一五年起推動「兒童生日禮金」政策，嘉惠三千多名幼童，並編列經費為弱勢家庭投保意外保險、補助社區辦理課後安親照顧服務，從兒童到弱勢族群全面守護，落實「幸福草屯」的施政承諾。

簡賜勝強調，這一年是用行動帶來改變，從基礎到創新，形塑草屯鎮的新風貌，他非常感謝鎮民朋友的支持與公所團隊的努力。未來將持續前行，以穩健踏實的腳步推動各項建設，打造安心幸福宜居的草屯鎮。