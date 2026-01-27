草屯鎮長拚連任 爭升格縣轄市

國民黨簡賜勝去年補選當選草屯鎮長，就職滿周年向鄉親報告施政成績。（楊靜茹攝）

去年補選當選的南投縣草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，27日向鄉親報告施政成績，強調上任1年當3年用，推動「幼兒生日禮金」，活絡鎮有資產，不僅嘉老山示範公墓納骨櫃位開賣1個多月，為公所進帳逾億元，擬籌設土資場闢新財源，一步步繁榮草屯，目標讓草屯升格為「縣轄市」，他競選連任底氣十足，民進黨迄今無人表態挑戰。

國民黨簡賜勝去年1月以2萬6505票、近65％得票率，狂勝民進黨對手蔡銘軒1萬2108票，順利補選上第19屆草屯鎮長，任期僅1年10個月，27日向鄉親報告就職滿周年政績。

簡賜勝說，他秉持「行動鎮長」為民服務理念，推動各項建設與福利政策，尤其是活絡鎮有資產，像嘉老山示範公墓2樓納骨櫃位開賣1個多月，為公所進帳1億500多萬元；近期營建剩餘土方去化受阻，擬籌建土資場，為鎮庫闢新財源，因此今年元旦起推動「1歲至5歲幼兒生日禮金」政策，嘉惠3000多名幼童，並為弱勢家庭投保意外險、補助社區辦課後安親照顧服務。

簡賜勝強調，他上任沒有蜜月期，1年當3年用，感謝鎮民支持及公所團隊努力，讓他以穩健踏實的腳步推動各項建設，一步步繁榮草屯，前年底草屯鎮人口數為9萬7147人，去年底人口數緩增至9萬7724人，盼朝10萬人口邁進，目標讓草屯升格為「縣轄市」。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴坦言，有關草屯鎮長人選初步徵詢過民代、里長等人，尚無人表態，預計2月23日至2月26日展開鄉鎮市長及各級民代登記提名作業，若沒有人表態，將徵召優秀人才投入選戰。