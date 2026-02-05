草屯鎮長簡賜勝頒感謝狀 感謝前縣議員洪盛雄善心捐贈

草屯鎮長簡賜勝（左一）頒感謝狀感謝前縣議員洪盛雄（右二）善心助學（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

出身草屯農家經營事業有成的前南投縣議員洪盛雄，關心草屯鎮清寒學子，為減輕學生家庭經濟負擔，讓青年學子安心求學，每年均捐贈草屯鎮公所二十萬元做為清寒優秀獎學金，已持續捐助近十年草屯鎮公所清寒優秀學生獎助學金獎助專戶，草屯鎮長簡賜勝於五日頒發贈感謝狀致謝，並肯定洪勝雄的善心助學，也希望藉此拋磚引玉，希望更多關心教育善心人士踴躍捐款，一起來幫助清寒學子完成學業。

草屯鎮公所每年依政府列的低收入戶凡設籍草屯一年以上，學業成績平均八十分以上，大專院校及研究所學生有十五個名額每名獎助學金一萬元，高中職學生十五名每名獎助學金五千元，頒發清寒優秀獎學金，前縣員洪盛雄知悉公所獎助學金有限，因此每年均捐贈二十萬元予清寒優秀獎且學金專戶，洪勝雄也希望受獎學金幫助的學子，將來學業有成可以回饋公所獎學金專戶，讓愛心源源不絕幫助更多清寒學子。

鎮長簡賜勝除頒給感謝狀致謝外，也高度肯定洪盛雄的善心義舉，他也期許未來有更多熱心人士捐款，共同以具體行動提攜更多的草屯子弟，幫助草屯學子求學順利，未來於各專業領域發光發熱，進而回饋草屯，形成良善正向循環。