草屯鎮115年農曆春節年貨大街 熱鬧登場

草屯鎮農曆春節年貨大街熱鬧登場（上圖）立委馬文君也到場呼籲更多民眾前往採買（下圖）（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

充滿年味草屯鎮年度盛事「一一五年農曆春節年貨街」於九日熱鬧開市，現場集結百餘攤年貨業者，販售各式應景年貨、伴手禮及在地特色美食，立委馬文君也到場為年貨大街加油，鎮長簡賜勝邀請民眾提前感受熱鬧喜慶的新春氛圍。

草屯年貨街活動自九日上午八點起至十五日晚上十時三十分止，一連七天盛大舉行；設攤範圍包括碧山路自太平路口至虎山路口道路徒步區，以及和興街自碧山路口至草屯鎮公有零售市場出入口，道路兩側設有機車格供民眾採買時停車。

年貨街開幕活動於九日下午三點在草屯鎮公有零售市場前廣場舉行，草屯鎮鎮長簡賜勝親自主持，立委馬文君也到場肯定草屯的年貨大街攤位物品豐富，她也呼籲更多民眾到場採買，一同迎接熱鬧喜慶的新春佳節。

鎮長簡賜勝表示，歡迎大家春節前來草屯走春、辦年貨，一邊逛熱鬧的年貨街，一邊品嘗在地美食，享受購物與美食的雙重樂趣，感受草屯最溫暖、最有人情味的新春氣息。