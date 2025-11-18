草屯阿倉變台灣之光！挑戰全亞洲最難極限鐵人賽事 突破地獄級路段奪名

記者鄭尹翔／台北報導

「草屯囝仔」阿倉勇於突破自我！成為演藝圈第一人！亞洲唯一國際認證極限鐵人賽事「Formosa Xtreme Triathlon」！（圖／無海娛樂提供）

嘻哈團體「草屯囝仔」成員阿倉勇於突破自我，再創演藝圈罕見的超級紀錄！他日前成功挑戰亞洲唯一國際認證的極限鐵人賽事「Formosa Xtreme Triathlon（FXT）」，以 16 小時 32 分完賽、奪下男子組第 19 名，成為演藝圈第一位完成 FXT 的鐵人選手。FXT 被稱為全亞洲最艱困的極限鐵人賽事，完賽率僅約三成，參賽者必須先完成 226 超級鐵人三項並通過主辦審核才能報名。阿倉從 3 月起展開 250 天高強度備戰，期間僅休息 4 天，展現驚人耐力與決心。

今年賽事總距離達 242 公里、總爬升高達 6488 公尺，路線難度堪稱地獄級。阿倉清晨在日月潭下水完成 3.8 公里泳渡，接著馬上挑戰長達 196.7 公里的自行車賽段，並一路攀上塔塔加，面對 3600 公尺的巨大爬升壓力，更必須在中午前抵達夫妻樹檢查點，否則將立刻被淘汰。他回憶這段最為煎熬，但仍以 7 小時 50 分完成。最後 42 公里的馬拉松則從武嶺公路一路攻上海拔 3417 公尺的合歡山主峰，沿路缺氧、頭暈、腳步不穩，他形容自己走成 S 形，卻仍強忍不適奮力前進，直到深夜抵達終點瞬間情緒潰堤大哭。他坦言最後兩公里最痛苦，氣溫僅 2 度，身體被摧殘十多小時，加上想到半年來的訓練畫面，不斷告訴自己一定要撐下去。他也悟出比賽帶來的重要體會：「不是努力不夠，是累積不夠；不是跟別人比，而是跨過心裡那一關。」

比賽前一天，玖壹壹、李玖哲、陳漢典、姚元浩、KID、小 8 等 40 位藝人好友特別錄製加油影片，讓他感動到落淚，正式比賽當天也有近 20 位親友組成啦啦隊陪伴，給予他最強大的力量。完成 FXT 後，他也開始著手創作新歌，希望將這段超級鐵人的心路歷程用音樂留下紀念，激勵更多人勇敢追夢。至於明年是否再戰 FXT，他笑說：「太花時間了，也怕影響工作，除非有金主贊助！」下一步運動目標則放在明年東京馬，希望挑戰 3 小時內完賽。

