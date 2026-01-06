草屯驚悚車禍！ 87歲婦人「鬼切」橫越遭客運捲底盤受困

87歲婦人機車「鬼切」遭客運撞下半身夾底盤。（圖 ／翻攝畫面）

南投草屯鎮5日中午發生一起嚴重交通事故，1名87歲李姓婦人騎機車從加油站出來時，疑似突然切入中正路，俗稱「鬼切」，1輛直行客運來不及閃避撞上她。撞擊聲巨大，引起周圍民眾與店家側目，有目擊者尖叫驚呼，並見婦人連人帶車被捲入客運底盤，下半身卡住，痛得哇哇大叫，狂拍車身求救。

監視器畫面清楚記錄了事故過程：客運從博愛路右轉中正路，突見一輛機車快速橫越馬路，運將驚慌按喇叭仍無法避免撞擊。事故現場民眾立刻報案，也有熱心路人嘗試用大台千斤頂抬高客運車體救援，但因車體過重未成功。

警消接報到場後，警方先協助指揮交通，消防人員則使用充氣式千斤頂與撐開器，將客運車頭撐高，發現婦人雙腿夾在保險桿與機車之間。經過民眾與消防協力合作，花費約20分鐘才將婦人成功救出。救援後發現，婦人雙腿疑似骨折，經包紮固定後送醫，所幸沒有生命危險，但仍需進一步治療。

