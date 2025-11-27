草屯驚險劫車案！陌生男藏後座搶錢 女車主下車求援車竟被開走

記者陳佳鈴／南投報導

一名女子日前在草屯超商短暫進店購物，未料車輛未熄火的空檔竟遭陌生男子闖入。（圖／翻攝畫面）

南投草屯鎮發生一起驚險劫車案！一名女子日前在草屯超商短暫進店購物，未料車輛未熄火的空檔竟遭陌生男子闖入。該名男子先藏匿後座伺機行竊，之後更強行搶走女子皮夾，並在女子下車求救時將車輛開走。草屯警在短短4小時內即成功尋獲劫車犯嫌及車輛，並當場查獲毒品證物，全案已移送南投地檢署偵辦。

警方調查指出，嫌犯呂姓男子當晚在超商前見女子開車抵達，趁對方進店購物時心生歹念，未經允許便開啟車門進入車內，打算趁機竊取財物。女子隨後返回車內並啟動車輛，呂男為避免曝光，縮伏在後座未出聲。女子駕車至碧興路一處加油站後，聽見車內異常動靜，回頭竟赫見陌生男子正藏在後座。

廣告 廣告

呂男因久躲灌木叢中被螞蟻爬滿全身，耐不住不適攀爬圍籬時即遭民眾與員警當場逮捕。（圖／翻攝畫面）

呂男行蹤敗露後立即衝向副駕駛座，強奪女子皮夾並取走新台幣4,800元。女子驚慌之餘機智將車開至附近宮廟，趁機逃出車外向民眾求救。呂男見情勢不對，爬回駕駛座將車輛直接駛離現場。女子隨即在家人陪同下前往上林派出所報案。

草屯警分局專案小組調閱大量監視器後，迅速掌握失竊車輛行蹤，發現車輛被棄置於御史里粉寮巷附近。員警展開地毯式搜索，最終在一處農場的工具貨櫃後找到正企圖逃跑的呂男。據了解，呂男因久躲灌木叢中被螞蟻爬滿全身，耐不住不適攀爬圍籬時即遭民眾與員警當場逮捕，警方同時在其身上查獲依托咪酯煙彈與相關吸食器具。

警方過濾監視器終於鎖定男嫌位置，將人逮捕。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

台中狠會違規？交通罰單5年收135億 議員痛批：像提款機

香港宏福苑惡火延燒8棟住宅奪36命 建商、業者神隱16小時

台中年輕媽「剛生完嬰就丟下樓」報復男友 意外變謀殺關鍵點曝光

大鵬國小羽球隊市錦賽橫掃6金！ 運彩公會贈「3600顆子彈」助攻全國賽

