草屯「九九峰氦氣球樂園」 明年2月開園

▲南投縣長許淑華在縣務會議中表示，草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」預計明年二月開園。(記者蔡榮宗攝)

南投縣政府十五日上午召開縣務會議，縣長許淑華表示，縣政府規劃多年的草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」預計明年二月開園，並將配合南投燈會活動，成為春節旅遊新亮點。

許縣長表示，氦氣球樂園園初期，將採試營運模式推動，目前刻正評估每天容納人數不超過二千人。試營運期間，將開放給坪林鄉親、草屯鎮、南投縣民、旅行社及相關觀光公協會優先預約體驗，收集意見並進行必要調整，以利後續相關行銷推廣。

許縣長說明，目前氦氣球相關設備已裝船，預計二0二六年一月中旬即可完成整體建置及組裝。九九峰氦氣球樂園將提供全國遊客全新體驗，搭配每年吸引大量人潮的南投燈會，可望進一步帶動地方經濟效益。

縣府期望在春節期間，結合氦氣球樂園、南投燈會及其他景點，推出完善的旅遊環境及套裝行程，讓來自全國的遊客及鄉親朋友享有更豐富的旅遊體驗。

縣府觀光處長陳志賢在會中報告，有關九九峰氦氣球樂園建設，採購廠商依規定提申請文件，相關設備法國原廠已製作完成並裝載上船載運中，若天候配合，航行順利，預計於一一四年十二月底抵台運至園區現場進行裝設，目前排訂於一一五年一月中完成安裝及辦理試運轉、安全檢測與教育訓練，屆時觀光處將協助同步辦理申請履勘查驗作業。