草屯「兒童生日禮金」開始發放！每人2萬元 1歲發到5歲

草屯鎮今年開始發放1-5歲兒童生日禮金，今天舉行開跑儀式，鎮長簡賜勝(左1)與鎮代主席陳文忠(右1)合頒2萬元支票給年輕父母。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮穩坐南投縣人口最多鄉鎮市，去年12月人口再增78人，鎮公所1至5歲兒童生日禮金今天上路，家有1足歲到5歲的草屯鎮民，每名兒童生日禮金2萬元，年齡越小領得越久，今年有3000多名兒童可領到禮金，公所已編列6000多萬元支應。

草屯鎮去年12月人口數9萬7724人，比去年11月的9萬7646人，增加了78人，讓草屯鎮繼續朝10萬人口目標邁進。

草屯鎮公所為鼓勵年輕民眾留在家鄉或遷居草屯鎮，經由鎮民代表會通過1至5歲兒童生日禮金發放預算6000多萬元，今年1月起鎮民就可開始申請，草屯鎮公所今天舉行兒童生日禮金開跑儀式，請來家有一對幼兒的年輕夫妻到場，由鎮長簡賜勝和鎮代會主席陳文忠頒發2萬元支票。

廣告 廣告

草屯鎮長簡賜勝說，草屯鎮公所鼓勵年輕夫妻生小孩，草屯鎮除了有第一、二胎生育津貼4萬元，第三胎6萬元，第四胎7萬元之外，也透過兒童生日禮金計畫，幫年輕父母分擔一點養育費用，小朋友最多可領5年，合計10萬元的生日禮金。

鎮代會主席陳文忠說，草屯鎮今年兒童生日禮金編列6000多萬元，也持續發送給65歲以上長輩，每人重陽敬老金3000元，全鎮有2萬多位長輩，該福利預算也是6000多萬元，接下來也會請鎮公所能充實公共建設。

草屯鎮1至5歲兒童生日禮金本月開跑，公所舉辦熱鬧儀式。(記者陳鳳麗攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

