草屯、國姓3校教學環境 擬改善

▲許淑華縣長由教育處長王淑玲陪同會勘草屯國姓三校改善教學環境。（記者蔡榮宗攝）

為了改善學校環境，縣長許淑華昨（七）日由縣府教育處長王淑玲陪同，前往草屯鎮、國姓鄉三所學校會勘，同意斥資逾六百萬元更換敦和國小冷氣、整修北投國小綜合球場，以及改善國姓國中戶外木棧道平台防水。許縣長表示，每所學校都有不同的特殊性，縣府將持續投入教育資源，逐年逐步改善學校設施，讓孩子能在更好的環境中學習成長。

許縣長一行首先到草屯敦和國小，學生以獨輪車表演熱烈歡迎許縣長。校長葉兆祺簡報指出，學校活動中心使用量非常大，除了常舉辦各類活動，學校羽球隊每天也都在此練球，民國九十五年購置的氣冷式箱型冷氣因機器老舊，冷卻效果差，且出風口也已破損，不堪使用。

許縣長表示，草屯國小活動中心使用多年，此次冷氣機汰舊換新，除了需購買九台8.0KW、22.4KW、44.8KW規格的冷氣機外，還需更新電力系統及管線配置，總經費約三百五十萬元，讓學校辦理各種活動及學生上課、訓練更舒適。

縣議員唐曉棻、李洲忠、蔡銘軒、林友友等人都到場，感謝縣府對學校改善的用心。

許縣長抵達北投國小時，正好遇到台中的學校參訪，她與學生一同使用水稻脫穀機體驗水稻脫穀。校長陳文燦說，校內球場除了國小及幼兒園體育課、平時開放給社區居民運動，直排輪、跳繩隊、巧固球隊及校慶運動會、母親節藝文晚會也都會使用，球場從民國84年啟用、99年整修使用迄今，因長期使用及日曬雨淋，場地隆起、積水、破損嚴重，希望整修及規劃為籃球、排球、巧固球皆能使用的綜合球場。

許縣長說，北投國小在校長用心辦學下，學生人數不斷增加，來自台中的學生也會到此體驗食農教育，此次需改善的球場使用頻率高，石川、北投社區居民都會到此運動，將花費約77萬元協助學校整建球場。

國姓國中校長陳啟濃向許縣長、縣議員陳宜君、國姓鄉長邱美玲說明，學校自九二一地震重建後至今已二十多年，每逢夏季午後下雨，便有多處走廊、室內空間淹水，辦公室及教室天花板也嚴重滲水，不僅師生使用不便，也怕發生意外，希望能施工改善。

許縣長說，國姓國中早期設置的木棧道及花台年久失修，導致破損漏水，會勘時發現應拆除花台才能徹底解決漏水問題，預算將從原先的一百二十二萬提高到約二百萬元，將盡快施工補強，未來也將持續向中央爭取階段性經費補助，改善校園環境。