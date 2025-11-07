草屯「頭文字輪椅版」！網驚拼八字嗎、砂石車都要讓 阿伯飆速慘了

社會中心／陳韋劭報導

阿伯乘坐改裝的電動輪椅在路上高速行駛。（圖／翻攝自Wowtchout -地圖型行車紀錄器分享平台）

南投縣草屯鎮一名阿伯乘坐改裝的電動輪椅在路上高速行駛，有民眾拍下阿伯飆速畫面PO網，並稱頭文字W，W for wheelchair（頭文字輪椅版），畫面曝光引起熱議。

從畫面可見，阿伯乘坐改裝的電動輪椅在草屯市區高速行駛，即使行經彎道阿伯似乎完全沒有剎車，持續快速往前衝刺，他不時左右張望沿途風光，看起來十分享受飆速的快感，直到阿伯右彎轉到其他路段，才結束這段23秒影片。

民眾在Wowtchout -地圖型行車紀錄器分享平台上傳這段影片，網友留言「現在街上很多這種，不錯啦～行動方便多了。但至少加裝一下方向燈」、「台灣路權最高的出現了，砂石車看到都要讓」、「要去領一萬嗎？」、「甩尾也是拉拉手剎就可以了是吧？」、「已經坐輪椅了，還速度那麼快。真是拼八字的⋯」、

警方表示，針對這起疑似電動輪椅飆速，電動輪椅改裝以及輪椅未在人行道上使用，已違反《道路交通管理處罰條例》第32條之1、第78條第1項第2款規定，可處1200元至3600元與500元罰鍰，若查證屬實將會製單舉發。

