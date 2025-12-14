《草山千層派》山中歷史導覽

《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》新書發表會。（台北市文化局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市文化局與有理文化共同出版的《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》，十四日在國定古蹟中山堂（台北公會堂）舉辦新書發表會。中山堂自日據時代作為市民公會堂、戰後又成為召開國民大會的重要場所，其空間使用跨越不同政權、層層疊加，正與陽明山上眾多建築的歷史命運相互映照。

《草山千層派》以陽明山（草山）為舞台，從這片山區的建築故事切入，揭開此區百年間從日本時代的殖民、戰後黨國的佈局，到在地記憶的酸甜與國際角力的辛辣等，種種不同力量反覆塑形的歷史層次。

廣告 廣告

新書發表會中，討論陽明山為何成為不同政權都想涉足的空間、地景中可見的國家治理痕跡，以及書中所謂「溫柔的除魅實驗」—透過重新閱讀空間，把被權力包裹、籠罩在歷史謎團裡的建築，還原為日常生活的一部分。也互相分享自己最推薦的陽明山建築與其背後的故事，從溫泉建物、行館到美軍宿舍，帶領觀眾重新看見這座山的豐富層次。

整場活動連結歷史與建築故事，讓參與者如同走入一場「山中的歷史導覽」，在一個半小時的時間裡穿越不同時空，理解陽明山如何成為台灣近代史的縮影。不僅看見地景，也看見地景背後的權力與記憶如何彼此堆疊。