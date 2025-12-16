《草山千層派》新書發表！ 解密陽明山百年建築





新書發表會選在本身歷史層次豐富的中山堂舉行，呼應陽明山眾多建築的歷史命運。

文化局觀點：臺北市政府文化局專門委員邱稚亘表示，陽明山一帶深具歷史意義的文資建物眾多，但過去保存與研究多以單點式為主。本次出版希望透過梳理整體地景，讓讀者看見：陽明山的歷史是一張被不同政權、不同時代反覆壓印的文化地圖。

建築文資工作者凌宗魁：凌宗魁指出，陽明山的特殊性在於「同一座山，同時存在多種時代的建築語言」，從日本時代的招待所、戰後黨國訓練機構到軍事外交場域，空間配置都反映政權意志與治理邏輯。

作者分享：在嚴肅歷史與「溫柔的除魅實驗」中取得平衡

本書作者金哲毅分享，研究陽明書屋、白團宿舍等空間時，深刻感受到這些建築是隨著政權更替、人群遷移與社會氛圍不斷轉變的。

寫作挑戰：他提到，如何在故事性筆法與嚴肅複雜的歷史間取得平衡，是本書的最大難題之一。

對談亮點：特約主編吳亮衡與歷史Podcast「一歷百憂解」製播者李文成進行對談。吳亮衡指出，本書以十處關鍵建物勾勒陽明山的多重面向，呈現的是「山的百年長卷」。他們討論到書中所謂的「溫柔的除魅實驗」——即透過重新閱讀空間，把被權力包裹、籠罩在歷史謎團裡的建築，還原為日常生活的一部分。

整場活動連結歷史與建築故事，讓參與者如同走入一場「山中的歷史導覽」，理解陽明山如何成為臺灣近代史的縮影。

《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》新書現已正式上市，歡迎讀者前往全臺實體書店或線上通路購買，一同切開這座山，品嚐陽明山的歷史風味。

