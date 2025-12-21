草山環境教育聯盟 成立

草山環境教育聯盟凝聚共識攜手打造在地永續學習網。(台北市教育局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市教師研習中心於陽明書屋舉辦「是我～一起啟動草山環境教育聯盟」工作坊，邀集士林區陽明山、平等、雙溪國小及北投區湖山、大屯、泉源實小、溪山實小、湖田實小等齊聚交流。透過講座、示範與分組討論，近七十位教師共同凝聚成立「草山環境教育聯盟」的核心共識，並擘劃跨校合作方向，開啟在地永續教育的新模式。

此次聯盟以陽明山國家公園為核心教育場域，運用火山地形、森林生態與自然生物等獨特資源，協助教師將在地特色融入課程設計。教研中心表示，環境教育需要場域、人力與專業的整合支持，才能引導學生從「體驗」走向「理解」，再從「理解」付諸行動。

現場並進行九組分組討論，引導教師就三大核心議題交換意見，包括，「為何要結盟」，釐清環境教育在場地、師資、設備等資源面的限制，並透過跨校協作補足需求；「要做什麼」：討論可設計的合作課程、教材共享及學生行動方案等；「怎麼做」，研擬聯盟運作模式、分工方式，並提出提升合作效率的具體策略。

教研中心表示，草山環境教育聯盟的成立，將成為北市跨校合作推動永續教育的重要示範。未來將持續協助各校共享場域、共備教材與提供專業支持，陪伴教師帶領學生從生活中實踐永續行動，落實ＳＤＧｓ精神。