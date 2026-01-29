草嶺公路「牛奶科」落石30年 雲林砸重金建明隧道 拚百日完工

草嶺公路（149乙線）6.3公里處俗稱「牛奶科」路段，目前正在趕工施作筏式基礎的明隧道，出動兩倍以上人力，預計100天內完工，縣長張麗善前往打氣。（周麗蘭攝）

通往古坑鄉草嶺石壁森林療癒基地的草嶺公路（149乙線）6.3公里處俗稱「牛奶科」路段，30多年來落石不斷，早期評估無法興建明隧道，隨著工法進步，雲林縣府最近開工興建筏式基礎明隧道，由興建雲林縣立田徑場的新科營造公司承包，原定工期300天，為避免汛期影響工程，正全力趕工中，挑戰在100天內完工。

149乙線牛奶科路段被草嶺村民稱為「一萬方」（邊坡土石裸露1萬立方公尺之意）30年來每逢颱風、豪大雨、地震必崩塌，當年由公路局斗南工務段養護時，曾評估施作明隧道，但評估該處山壁表層破碎，坍方量仍大，僅以植草、噴漿工程因應。

廣告 廣告

雲林縣府交通工務局本月動工興建有筏式基礎的明隧道，交工局長汪令堯指出，舊工法做的明隧道多是「獨立基腳」，支撐力不夠，容易受地震影響「跛腳」，頂板僅鋪設幾層輪胎，緩衝效果有限，也易遭巨石擊穿。

汪令堯指出，筏式基礎是將整個底盤與明隧道連在一起，結構穩定性極高，近年縣府在149甲線興建的5做明隧道都是筏式基礎。頂板除了放輪胎，還做一斜坡往山壁延伸作為「緩衝坡」，當巨石從高處落下，撞擊40度的斜坡，衝擊力瞬間被分解一半，100噸的衝擊力變成50噸，石頭順著斜坡「彈出去」或「滾出去」，不會直接重擊在明隧道頂板結構上。

汪令堯強調，山壁地質若有「滑動面」，會再打地錨穿過滑動面，把結構體釘牢在岩盤上，就像釘子一樣固定住。台中山區有些路基不穩，出現路基滑落但明隧道仍在的情形，搶修進度就很快；花蓮近年頻發生地震，明隧道也被當成是避險處。

草嶺公路明隧道工程本月開工，原定300日曆天完工，亦即今年10月，承包該工程的新科營造公司唯恐汛期耽誤，決定以興建雲林田徑場600天不停工的速度，再度挑戰100天完工，長度75公尺、寬9公尺的明隧道，預估四月中旬完工。

縣長張麗善日前上山勘查石壁山區山林火警，路過明隧道工地特地下車為工程團隊鼓掌打氣。

更多中時新聞網報導

比莉推舞曲 嗆兒周湯豪「怕我比你炸」

星宇A350藝術機 下半年啟航

反土方進農地 環團促中央立專法