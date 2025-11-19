草嶺古道芒花季登場！登高賞銀白花海 享秋日深chill遊

記者高珞曦／綜合報導

深秋宜賞芒花！東北角秋季「銀白浪潮」來襲，新北市貢寮區草嶺古道已出現芒花花海，不妨趁假期來場秘境之旅，觀賞漫山芒草如銀浪翻滾，還可望海啜飲咖啡、遠眺龜山島，享受「chill季」。

2025草嶺古道芒花季到來，漫山遍野的銀白色花海別具意趣。（圖／翻攝自Facebook@交通部觀光署）

草嶺古道從新北市貢寮區遠望坑延伸到宜蘭縣大里山區之間，每年10月下旬至12月是觀賞芒草花海好季節，其中11月是北部地區最佳觀賞期，交通部觀光署也宣布「草嶺古道芒花季」登場，此處銀白色芒草花海美不勝收，遊客帶上防風衣物就能暢享東北部「深chill」意趣。

「虎字碑」位於草嶺古道台北與宜蘭縣界風口處，遊客可在此體驗拓碑 。（圖／翻攝自Facebook@交通部觀光署）

據觀光署介紹，草嶺古道建於嘉慶12年（西元1807年），曾因年代久遠湮沒於荒煙蔓草，經過重新整修，如今已是結合風景與歷史的古道，在台灣東北山區多雨濕潤氣候下，山野遍布青翠之色，偶有雲霧繚繞，彷彿進入世外秘境。

除了觀賞芒花，下1站可到宜蘭縣頭城鎮的「大里天公廟」祈福拜拜，並可在此望海、看龜山島，再到東北角的北關海潮公園，細探豆腐岩、海蝕平台等礁岩地景，欣賞大自然鬼斧神工，東北角海濱之旅可不只是夏季限定！

走累了，可到頭城外澳服務區的峭壁小屋，啜飲熱咖啡同時觀賞海景、鐵道風光，讓一路秋風吹散都市煩心事。

台灣好行「黃金福隆線」設置福隆特色候車亭，可愛喔熊在此迎接各地遊客。（圖／翻攝自Facebook@交通部觀光署）

遊客可到台北／福隆搭乘台灣好行巴士的宜蘭東北角海岸線，也可加入搭乘「黃金福隆線」，輕鬆遊覽東北角，還能到全新特色候車亭，和超可愛喔熊組長度過假期時光。

