草嶺古道芒花季 即起登場

山巒間銀白的芒花隨風搖曳，草嶺芒花季即日起登場。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

東北角山巒間銀白的芒花隨風搖曳，為山谷披上柔美光暈。觀光署東北角風管處自二００二年起舉辦「草嶺古道芒花季」，至今已成為台灣秋季最具代表性的節慶活動之一。今年活動即日起到十一月三十日浪漫登場。

活動期間，福隆與大里遊客中心特別設置芒花主題打卡點，並推出「芒著走．花時間市集」及創意手作體驗活動，邀請旅人走進古道賞花、逛市集，感受東北角秋日的浪漫氛圍。同時，東北角風管處推出「台灣好行東北角套票」，串聯「８５６黃金福隆線」、「綠１９宜蘭東北角海岸線」與「綠１８壯圍沙丘線」三大經典路線，讓旅人順遊九份老街、福隆及壯圍沙丘生態園區，一票暢遊山海美景，輕鬆體驗低碳又便利的永續旅程。

「台灣好行東北角套票」結合地方商家、旅宿與文化體驗，內容涵蓋漁港走讀小旅行、福隆騎旅體驗、壯圍親子農場活動等多元主題，旅人可依興趣自由選擇，深入探索東北角豐富的自然與人文風景。

想一睹芒花風采的旅人，可選擇８５６黃金福隆線「福隆騎趣．手作輕旅包」套票，租借電輔車暢遊福隆地區，並體驗親手製作「海玻璃夜燈」。芒花季期間可於福隆遊客中心搭乘付費接駁專車前往遠望坑口，沿草嶺古道欣賞壯闊芒花美景。

可選擇綠１９宜蘭東北角海岸線「大溪漁港．走讀小旅行」套票，走進「龜山島人」的故鄉｜大溪，透過導覽活動深入了解漁村歷史與生活樣貌，聆聽與海共生的故事。民眾可於天公廟站下車，前往大里遊客中心後方草嶺古道欣賞滿山芒花，享受東北角獨有的秋日風情。

購買任一「台灣好行東北角套票」，即可當天暢遊三線，並享合作商家餐飲、住宿及商品優惠。