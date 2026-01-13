草嶺地形陡峭增救災難度 黑鷹直升機投入古坑滅火

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣古坑鄉草嶺地區12日深夜發生森林火警，起火位置位於石壁大飯店後方山區。受限於地形陡峭、林相密集，加上冬季氣候乾燥，火勢延燒風險提高，救災行動面臨相當挑戰。

劉建國強調，森林火警救災條件艱困，呼籲各單位在全力投入滅火行動的同時，務必將第一線救災人員安全列為最高優先。（圖／立委劉建國提供）

立法委員劉建國指出，消防單位於12日上午接獲通報後，隨即調派多輛消防車及人力進入山區展開搶救。火勢於當日下午一度獲得控制，但因山區水源不足、道路狹窄且地勢險峻，仍有殘火復燃風險，13日持續動員人力進行警戒與撲滅作業，確保火勢不再擴大。

廣告 廣告

劉建國表示，已第一時間協調中央相關單位支援地方救災，請消防署密切掌握災情，隨時提供人力與物資調度協助。空勤總隊亦派遣黑鷹直升機投入空中投水任務，並於今日完成多次投水作業，以壓制火勢並防止復燃。

劉建國也向所有投入搶救行動的消防人員與相關單位表達感謝，期盼在中央與地方通力合作下，火勢能儘速撲滅，讓地方早日恢復平安。（圖／立委劉建國提供）

此外，農業部水土保持署也回報，已與地方政府保持密切聯繫，掌握山區現場狀況，並與各救災單位共同應變；同時，環境部已啟動空氣品質監測機制，隨時掌握空污變化，確保周邊居民健康與公共安全。

劉建國強調，森林火警救災條件艱困，呼籲各單位在全力投入滅火行動的同時，務必將第一線救災人員安全列為最高優先。他也向所有投入搶救行動的消防人員與相關單位表達感謝，期盼在中央與地方通力合作下，火勢能儘速撲滅，讓地方早日恢復平安。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！