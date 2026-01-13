草嶺山林火警延燒 雲林縣府空地聯合跨機關動員逾70人力全力救災

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】古坑鄉草嶺地區昨(12)日發生山林火警，火勢受地形陡峭、林木密集與風勢影響一度延燒，威脅周邊生態與居民安全。雲林縣政府第一時間啟動高強度應變機制，結合消防、空勤、林務等跨機關資源，採取空地聯合作業全力圍堵火勢，截至目前已動員逾70名人力及多架次直升機投入救災，展現守護家園的即時行動力。

副縣長謝淑亞與消防局長林文山到場督導協調救災支援力。(記者廖承恩拍攝)

雲林縣消防局指出，火警發生於古坑鄉草嶺村石壁地區山林，接獲通報後立即派遣第一大隊及草嶺分隊警消、義消人車趕赴現場，迅速展開滅火作業。縣長張麗善於第一時間掌握狀況，指示縣府團隊全力投入救災，並於隔日請副縣長謝淑亞親赴火場關切處置情形，確保指揮調度與資源整合順暢無礙。

消防局說明，因火場位處陡峭山區，林相複雜且風勢多變，火勢於清晨一度有擴大趨勢。縣府隨即升高應變層級，除持續增派地面消防能量外，同步開闢防火通道與防火巷，並結合空中勤務總隊直升機支援，針對高溫熱點進行精準灑水壓制，以阻斷火勢蔓延路徑。

地面救災方面，截至下午統計，已出動消防車12部、民間小水車10部，投入警消20人、義消25人及民力15人，合計超過60人堅守第一線，執行滅火、防線建構與延燒阻斷任務，並於上方道路部署消防人車，透過高壓軟管持續灑水，穩定控制火場情勢。

古坑草嶺山林火警空地聯合動員七十人直升機防堵延燒全。(記者廖承恩翻攝)

空中支援同步發揮關鍵戰力，空中勤務總隊派遣兩架直升機，以湖山水庫為取水點，輪番進行多架次空投作業，有效降低火場溫度。消防局長林文山表示，縣府已即時向中央爭取支援並獲正面回應，後續亦將協調國軍水車加入救災行列，持續強化整體滅火能量。

副縣長謝淑亞表示，目前靠近竹創生基地周邊火勢已完全掌控，其餘區域亦大致控制中，仍將持續警戒，確保全面撲滅。經最新評估，燃燒面積約8公頃，縣府已協調林務署嘉義分署派員投入應變，透過中央與地方跨機關協作，全力守護草嶺地區生態與居民安全。縣長張麗善也特別感謝所有消防、義消與在地民眾的辛勞付出，並呼籲民眾進入山區務必遵守用火安全規定，共同守護珍貴山林。