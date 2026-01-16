草嶺山林火警控制撲滅 張麗善率勘建置救災量能

20260115190222_0_0d1acb

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】草嶺石壁山林火警，經地空聯合4天的努力滅火，在今（15）日中午已無明顯火煙，取消空中投水，僅由地面人員進行七嶺火場；率隊前往現勘的縣長張麗善指示建置大型蓄水池及消防管線，強化山區救災量能。

雲林縣古坑鄉草嶺石壁飯店後方山林火警，在今（15）日第4天的地空聯合滅火作業終告完成。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣古坑鄉草嶺石壁飯店後方山林，在本（1）月12日上午7時49分發生的火警，其蔓燒範圍約8公頃，經連日的滅火未再擴大，在第3天的昨（14日）天也已將範圍縮減為一公頃；而今（15）日的第4天情況，清晨6時在竹創森林正下方約100公尺處，尚有燃燒區域面積約400平方公尺有冒煙情形，經出水撲滅在09:00將明火完成壓制。

廣告 廣告

配合空中滅火的空勤NA-708，預計07：00起飛，因機場天氣不符飛行標準，暫緩執行，改由國防CH-47提早在08:26自歸仁起飛，至10:55共完成9次灑水滅火，結束任務返航；並在11:50經現場經勘查已無明顯火煙，下午滅火勤務改由地面人員執行，空中滅火申請取消。

國防CH-47直升機提早在08:26自歸仁起飛，至10:55共完成9次灑水滅火，結束任務返航。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善今（15）日一早即率副縣長陳璧君、消防局長林文山、交通工務局長汪令堯、農業處長魏勝德、城鄉處長林長造及準文觀處長謝明璇等，及立委張嘉郡陪同上山勘災；同時感謝消防局林文山局長指揮警消、義消同仁，並與地方陳兵通村長、賴郁憲理事長帶領村民加入滅火行列，更感謝張嘉郡立委的即刻協助，要求中央派遣空中勤務總隊直升機進行灑水作業，大家通力合作，順利將火勢控制。台電蔡處長表示，有關用電案，因山路崎嶇，載運電桿的大卡車進出難度相當高，會全力加速趕工，允諾在3月底前如期完成施工，達成地方的需求。

現場在近中午雖已無明顯火煙，遂仍由地面消防人員執行火場清理，並將由警義消駐守2至3天警戒。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，非常感動一個村莊能夠這麼團結與用心，公部門更要全力提供資源，縣府在109年就在草嶺成立消防小隊，去年也成立消防分隊，因應這次火災，讓我們更正視並檢討相關消防設備；未來，將加強蓄水儲水系統建置、消防栓及消防水線布建、及相關消防設備及人力提升等。縣府會持續觀察災區狀況，確認沒有任何火苗及冒煙情況，才會停止直升機救火行動，我們會跟在地居民站在一起，維護寶貴的森林資源。

縣長張麗善率隊前往現勘並為救災人員加油打氣，同時指示建置大型蓄水池及消防管線，強化山區救災量能。（圖／記者簡勇鵬攝）

消防局長林文山表示，截至今天中午現場已無明火，下午人員會進入勘查，針對悶燒點加強噴水，預計今天可完全撲滅，後續也會派遣警義消駐守2至3天警戒；草嶺消防分隊將再加強採購小型車輛，以到達一般消防車輛不能到達的地方；另草嶺消防分隊也持續招募及訓練義消，災時可加入搶救，針對石壁地區，已組1支義消小隊，未來對於地方民眾、石壁休閒農業區發展協會成員有意接受滅火救災訓練者將協助訓練，一起攜手共同守護家園。