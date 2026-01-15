草嶺山林火警迅速獲控 張麗善親赴勘災拍板強化山區救災命脈

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】古坑鄉草嶺石壁山區日前發生山林火警，火勢一度蔓延，雲林縣長張麗善於火勢獲得控制後，率縣府團隊、立法委員及相關單位前往現場勘災，感謝地空聯合作業發揮關鍵效能，並當場指示規劃大型蓄水池與消防管線建置，全面補強山區救災水源與動線，展現縣府守護山林與居民安全的決心。

張麗善勘查草嶺山火，建蓄水系統強化救災量能。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，火警於1月12日清晨7時49分被發現，初期即動員消防大隊及轄區分隊投入搶救，惟因天氣乾燥、風勢助長，火勢迅速由約1公頃擴大至8公頃，對山林生態與居民安全造成高度威脅。所幸在警消、義消、地方居民及中央空勤總隊密切合作下，成功壓制火勢，避免災情進一步擴大。

勘災過程中，張麗善特別感謝消防局長林文山全程指揮調度，讓救災行動有序推進，也肯定草嶺地方村長、理事長及村民第一時間挺身而出，與消防人員並肩滅火，展現社區高度凝聚力與守護家園的決心。她表示，這場火災不只是災害考驗，更讓人看見地方團結的力量。

林文山：火勢中午已控，下午加強悶燒點灑水預計可撲滅。(記者廖承恩翻攝)

立法委員張嘉郡表示，接獲火警通報後，立即協調中央消防署與內政部，促成空勤總隊直升機進駐灑水，並爭取提升單次載水量與出勤頻率，成為控制火勢的關鍵助力。她也強調，中央與地方無縫接軌，是此次災害能迅速受控的重要原因。

針對此次火警暴露出的救災瓶頸，張麗善強調，縣府將全面檢討山區消防基礎設施，優先推動蓄水儲水系統、消防管線及消防栓建置，同時提升消防人力與設備配置，確保未來面對極端氣候與突發災害時，救災資源能即時到位。

張麗善慰勞消防弟兄，肯定辛勞與守護家園精神。(記者廖承恩翻攝)

消防局表示，截至15日中午現場已無明火，後續仍將針對悶燒熱點加強灑水，並派遣警義消持續駐守警戒。未來也將結合縣府整體規劃，加強義消招募與訓練，透過公私協力、社區參與，持續提升山林防災韌性，守護雲林珍貴的自然資產與居民安全。