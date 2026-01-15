草嶺山火 疑盜筍釀禍 地方促雲縣府重視

古坑鄉草嶺村石壁山區山林火災燒掉8公頃竹林及杉木，縣長張麗善（左三）、立委張嘉郡（左四）15日勘災。（周麗蘭攝）

古坑鄉草嶺村石壁山區一場火災燒出逃逸移工偷採竹筍的問題，村長陳兵通、石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲15日不約而同指出，石壁地區的冬筍、春筍近3年來頻繁發生逃逸移工趁夜偷挖事件，常常天冷生火取暖後即離去，此次火災疑似與此有關。若不解決盜筍問題，不僅山林火災難以根絕，也可能導致孟宗竹林大面積死亡。

縣長張麗善15日到火災現場勘災，石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲陳情，強調逃逸移工盜採竹筍時生火遺留火種可能是原因之一，生火取暖不小心引發森林大火，3年前即曾向縣府反映，盜採問題一定要徹底解決。

他說，石壁盜筍情況已趨於「規模化」，一天可能有10多人從事，一台小貨車載出的冬筍、春筍，市價可能高達15萬元，偷採數量相當驚人。更大的隱憂在於，外籍移工不懂「採小留大」，往往全部砍光、一根不留，導致新竹無法生長，竹林3年後恐成片死亡，盼縣府賦予石壁休閒農業區協會管理、疏伐與撫育的權責。

村長陳兵通也表示，逃逸移工多利用夜間在交通便利的林地偷採冬筍、春筍，一晚獲利可達數萬元，以目前每公斤約220元行情計算，一支竹筍重1到2公斤，一晚偷採50公斤並非難事。

陳兵通指出，偷採筍的移工可能受雇於農民協助採收或砍竹，熟知竹筍生長位置與採收技術，並握有固定銷贓管道。

張麗善回應，起火原因究竟是人為縱火，或因極端氣候過於乾燥引發，仍有待進一步查證，以石壁社區發展協會對當地的瞭解與建議，她會舉行跨局處會議協助。