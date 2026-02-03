草嶺石壁櫻花季浪漫登場 賞櫻搭乘接駁車避免車潮 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】2026「草嶺石壁櫻花季」將在2月17日至3月1日浪漫登場，櫻花季期間實施交通接駁措施避免車潮壅塞：去程上午8時至下午2時，回程上午10時至下午4時，班距30分鐘一班，並視人潮彈性加開；活動詳情，請密切關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」官方社群平台及「慢遊雲林 APP」。

2026「草嶺石壁櫻花季」將在2月17日至3月1日浪漫登場，活動詳情請密切關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」官方社群平台及「慢遊雲林 APP」。（圖／記者簡勇鵬攝）

賞櫻勝景的草嶺石壁櫻花，超過2萬株櫻花遍布山城包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種櫻花在草嶺與石壁地區陸續綻放，其盛開期將在2月17日至3月1日的2026「草嶺石壁櫻花季」浪漫登場；雲縣府文觀處為了銀島遊客盡興賞櫻，今年特別規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，沿線粉色花海與層層山景交織，適合遊客放慢腳步，漫步山城、感受春日氣息，全國民眾不要錯過，寒假、春節期間前來雲林感受山林的春日風景。

縣長張麗善指出，草嶺石壁櫻花季去年超過60萬觀光人次，獲得各界好評，現已成為雲林山區極具代表性的年度觀光活動，不僅展現自然景觀之美，更凝聚地方居民長年耕耘的心血與情感；雲林縣政府持續透過整體交通接駁規劃、環境維護與行銷推廣，讓更多民眾能安心上山賞花，也期盼透過櫻花季帶動山區觀光人潮，促進地方產業發展，讓雲林的山林被更多人看見。

賞櫻勝景的草嶺石壁櫻花，超過2萬株櫻花遍布山城包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種櫻花在草嶺與石壁地區陸續綻放。（圖／記者簡勇鵬攝）

副縣長陳璧君表示，除了賞櫻，草嶺更是一處結合自然生態與身心療癒的山林場域。其中，「森林療癒基地」除了是「台灣百大觀光亮點」，更榮獲 WBO「世界竹地標」認證，全區面積 516 公頃的竹林，負離子濃度高達每立方公分 1 萬 8 千多個，成為雲林推動自然療癒與永續旅遊的重要象徵。周邊經典景點，包含雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等，皆為國內外旅客喜愛的旅遊熱點。民眾在賞花之餘，可漫步林間步道，深度體驗多元豐富的生態景觀，在滿滿芬多精中放慢腳步，感受山林的靜謐與美好。

文化觀光處長謝明璇指出，今年櫻花季期間同步辦理山村市集，集結草嶺、石壁及周邊社區的在地農友與特色品牌，展售咖啡、茶葉、香菇、花茶、農產加工品及特色小食等多樣物產；市集不僅是遊客賞花歇腳的場域，更是一處看見地方生活樣貌的窗口，透過實際消費支持在地農業與青年返鄉創業，讓山村經濟在花季期間持續活絡。

古坑鄉長林慧如指出，雲縣府在斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午8時30分至12時發6班車前往東碧山莊，並於下午2時至4時30分，安排6班車回程至斗六後火車站，民眾僅需以280元超值票價，即可免除長途駕車與停車不便的困擾，輕鬆直達賞櫻景點，享受安全、舒適且深度的賞花旅遊體驗，歡迎民眾多加預約利用。

草嶺石壁櫻花季去年超過60萬觀光人次，獲得各界好評，現已成為雲林山區極具代表性的年度觀光活動（圖／記者簡勇鵬攝）

林慧如表示，另外，為維護山區交通安全與賞花品質，櫻花季期間實施交通接駁措施；去程上午8時至下午2時，由第一、二、三停車場接駁至東碧山莊，下車後即可直接步行前往九芎神木方向賞櫻，班距30分鐘一班，並視人潮彈性加開；回程上午10時至下午4時，由九芎神木接駁至東碧山莊，再轉返各停車場；今年櫻花季新增P3停車場（自然律有機農場）以提升接駁量能；另因青山坪隧道尚未完工暫停接駁。接駁搭乘費用為一般民眾50元（單次收費，當日各接駁路線皆可搭乘），可於第一、二、三停車場及九芎神木4處候車處買票，65歲以上長者、身心障礙者及120公分以下兒童免費。