草嶺石壁櫻花季 17日起登場

二零二六草嶺石壁櫻花季二月十七日-三月一日浪漫登場，縣長張麗善:來雲林賞櫻，感受春天氣息。（記者劉春生攝）

春回大地，山城染粉。雲林縣年度春季觀光盛事「草嶺石壁櫻花季」將於二月十七日至三月一日浪漫登場，三日上午於草嶺石壁美人谷舉辦行銷宣傳記者會，由縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、交工局長汪令堯、新聞處長陳其育、議員賴明源、張庭綺、古坑鄉長林慧如、石壁休閒農業區理事長賴郁憲、村長陳兵通及多位觀光通路相關業者與山產農友等共同揭開櫻花季序幕，邀請全國民眾走進草嶺、石壁山城，在層層山巒與粉色花海間，感受專屬於雲林山林的春日風景。

張麗善縣長表示，草嶺石壁櫻花季去年超過六十萬觀光人次，獲得各界好評，現已成為雲林山區極具代表性的年度觀光活動，不僅展現自然景觀之美，更凝聚地方居民長年耕耘的心血與情感。雲林縣政府持續透過整體交通接駁規劃、環境維護與行銷推廣，讓更多民眾能安心上山賞花，也期盼透過櫻花季帶動山區觀光人潮，促進地方產業發展，讓雲林的山林被更多人看見。

張縣長指出，草嶺石壁櫻花季超過兩萬株櫻花遍布山城包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過二十種櫻花在草嶺與石壁地區陸續綻放，今年規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，沿線粉色花海與層層山景交織，適合遊客放慢腳步，漫步山城、感受春日氣息，全國民眾不要錯過，寒假、春節期間前來雲林感受山林的春日風景。

副縣長陳璧君表示，除了賞櫻，草嶺更是一處結合自然生態與身心療癒的山林場域。其中，「森林療癒基地」除了是「台灣百大觀光亮點」，更榮獲WBO「世界竹地標」認證，全區面積五百一十六公頃的竹林，負離子濃度高達每立方公分一萬八千多個，成為雲林推動自然療癒與永續旅遊的重要象徵。