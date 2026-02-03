草嶺石壁櫻花季 2/17浪漫登場
▲二零二六草嶺石壁櫻花季二月十七日-三月一日浪漫登場，縣長張麗善:來雲林賞櫻，感受春天氣息。(記者劉春生攝)
春回大地，山城染粉。雲林縣年度春季觀光盛事「草嶺石壁櫻花季」將於 二月十七日至三月一日浪漫登場，三日上午於草嶺石壁美人谷舉辦行銷宣傳記者會，由縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、交工局長汪令堯、新聞處長陳其育、議員賴明源、張庭綺、古坑鄉長林慧如、石壁休閒農業區理事長賴郁憲、村長陳兵通及多位觀光通路相關業者與山產農友等共同揭開櫻花季序幕，邀請全國民眾走進草嶺、石壁山城，在層層山巒與粉色花海間，感受專屬於雲林山林的春日風景。
張麗善縣長表示，草嶺石壁櫻花季去年超過六十萬觀光人次，獲得各界好評，現已成為雲林山區極具代表性的年度觀光活動，不僅展現自然景觀之美，更凝聚地方居民長年耕耘的心血與情感。雲林縣政府持續透過整體交通接駁規劃、環境維護與行銷推廣，讓更多民眾能安心上山賞花，也期盼透過櫻花季帶動山區觀光人潮，促進地方產業發展，讓雲林的山林被更多人看見。
張縣長指出，草嶺石壁櫻花季超過 兩萬株櫻花遍布山城包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過 二十種櫻花在草嶺與石壁地區陸續綻放，今年規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，沿線粉色花海與層層山景交織，適合遊客放慢腳步，漫步山城、感受春日氣息，全國民眾不要錯過，寒假、春節期間前來雲林感受山林的春日風景。
副縣長陳璧君表示，除了賞櫻，草嶺更是一處結合自然生態與身心療癒的山林場域。其中，「森林療癒基地」除了是「台灣百大觀光亮點」，更榮獲 WBO「世界竹地標」認證，全區面積 五百一十六公頃的竹林，負離子濃度高達每立方公分 一 萬 八 千多個，成為雲林推動自然療癒與永續旅遊的重要象徵。周邊經典景點，包含雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等，皆為國內外旅客喜愛的旅遊熱點。民眾在賞花之餘，可漫步林間步道，深度體驗多元豐富的生態景觀，在滿滿芬多精中放慢腳步，感受山林的靜謐與美好。
文化觀光處長謝明璇指出，今年櫻花季主視覺別具人文氣息，特別邀請雲林縣知名書畫家朱淑美與書法家盧彩霞兩位老師攜手創作。畫面以石壁山城為背景，粉櫻如雲、沿山綻放，筆墨溫潤而富層次，描繪出春天悄然走進山林的靜謐之美；書法線條行雲流水、剛柔並濟，彷彿春風拂過枝頭，為整體視覺注入藝術靈魂與詩意想像，讓櫻花季不只是賞花，更是一場結合自然與人文的美學饗宴。
謝明璇處長表示，今年櫻花季期間同步辦理山村市集，集結草嶺、石壁及周邊社區的在地農友與特色品牌，展售咖啡、茶葉、香菇、花茶、農產加工品及特色小食等多樣物產。市集不僅是遊客賞花歇腳的場域，更是一處看見地方生活樣貌的窗口，透過實際消費支持在地農業與青年返鄉創業，讓山村經濟在花季期間持續活絡。
交通工務局長汪令堯表示，縣府於斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午八時 三十分至 十二時發 六 班車前往東璧山莊，並於下午 二 時至 四時 三十分安排 六班車回程至斗六後火車站，民眾僅需以 兩百八十元超值票價，即可免除長途駕車與停車不便的困擾，輕鬆直達賞櫻景點，享受安全、舒適且深度的賞花旅遊體驗，歡迎民眾多加預約利用。
古坑鄉長林慧如表示，為維護山區交通安全與賞花品質，櫻花季期間（二月十七日-三月一日之假日，含 二二八連假）實施交通接駁措施：去程上午 八 時至下午 二時，由第一、二、三停車場接駁至東碧山莊，下車後即可直接步行前往九芎神木方向賞櫻，班距 三十分鐘一班，並視人潮彈性加開；回程上午 十時至下午 四時，由九芎神木接駁至東碧山莊，再轉返各停車場。今年櫻花季新增 P三 停車場（自然律有機農場）以提升接駁量能；另因青山坪隧道尚未完工暫停接駁。接駁搭乘費用為一般民眾 五十元（單次收費，當日各接駁路線皆可搭乘），可於第一、二、三停車場及九芎神木 四處候車處買票，六十五歲以上長者、身心障礙者及 一百二十公分以下兒童免費。
石壁休閒農業區理事長賴郁憲表示，今年特別推出「石壁櫻花季專屬禮盒」，精選石壁地區代表性物產，包含咖啡、茶葉、香菇、花茶等，將山林孕育出的自然風味一次收藏。禮盒單盒定價三百九十元，十盒以上優惠價每盒三百五十元，無論自用或送禮，都是將石壁山城的美好滋味帶回家細細品味的最佳選擇。
櫻花季期間，草嶺商圈同步推出限量促銷活動，遊客凡至合作商家(仙霞嶺餐廳、統嶺餐廳、神農飯店餐廳、善計商鋪、三斤商行、永利飲食部、駿利商行、東泓咖啡、自助特產行、草嶺青年三創工坊、糧倉六號、草嶺小吃部、草地樓特產行、臨旺超商、山城特產行、山泰特產行、統來苦茶油、統贊苦茶油、來來特產行、三鎰特產行、雲峰商行、一心苦茶油、山中美食館、古早味小吃部、農家莊特產、山珍小吃部、樺瑞咖啡、阿達愛玉、山合苑咖啡、花囍田咖啡、松源茶葉)消費滿三百九十九元，即可兌換「咖啡愛玉或咖啡濾掛包」乙份，每人最高可累積兌換五份，限消費當日完成兌換。每日限量五百份，數量有限，兌完為止(團體及住宿費不適用)。兌換地點於古坑草嶺龍興宮，兌換時間為每日上午九點至下午四點，歡迎民眾把握賞櫻之餘，走進草嶺商圈，品味在地特色、享受春日限定好康。
雲林縣政府提醒，草嶺與石壁地區山區公廁多採人工儲水方式，水資源有限，請遊客務必節約用水，並請勿使用公廁水源進行車宿或露營用途，以免造成廁所缺水，影響其他遊客使用權益，讓美好的賞櫻環境得以永續。此外，草嶺及石壁地區目前尚無加油站及充電站，請賞櫻遊客上山前，先將愛車加滿油或充飽電。
雲林縣政府誠摯邀請全國民眾把握花期，走進草嶺石壁，在滿山櫻花與層層山巒之間，看見一座山村從災後復育、青年返鄉到共同綻放的動人故事，感受雲林山城最溫柔而堅韌的春日時光，更多活動詳情，請密切關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」官方社群平台及「慢遊雲林 APP」。
