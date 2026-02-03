草嶺石壁櫻花季2/17開跑 2萬株春節連假爆開

草嶺石壁櫻花季今年花況不錯，預計春節連假陸續爆開。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，春節連假是最佳賞花時間，草嶺村長陳兵通說，從目前花苞狀況預料今年花況很不錯。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，今年首度在斗六火車站規劃「預約制賞櫻接駁專車」直達石壁，歡迎民眾多利用，不用擔心塞車及找停車位。

古坑草嶺、石壁20多年來陸續栽種約2萬株櫻花，品種有紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種，這幾年成為全國知名的賞花景點。雲林縣長張麗善指出，目前上山道路149甲、149乙沿線櫻花已陸續開花，石壁地區山櫻花開了約2成，預計在春節連假陸續爆開，持續至228連假，去年櫻花季吸引約60萬人次，期待今年能達百萬人次。

副縣長陳璧君說，草嶺石壁櫻花季已成為全國知名的節慶活動之一，約有18公頃，預期今年櫻花花況很不錯，2萬株陸續綻放，但要提醒遊客欣賞櫻花以「遠觀」為原則，切勿搖晃或破壞櫻花樹，讓美景得以長久保存，供大家共同欣賞。

文化觀光處長謝明璇指出，迎來一年中最浪漫的季節，今年櫻花季規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、九芎神木等多處重要景點，民眾上山可以放慢腳步，細細品味春日山林的氣息，另外今年也推「石壁櫻花季專屬禮盒」，內裝石壁地區代表性物產，包含咖啡、茶葉、椴木香菇、花茶、山楂等特色農產，期盼大家在賞花之餘，能以實際行動支持在地產業與返鄉青年的努力。

古坑鄉長林慧如表示，為了讓民眾能更順利上山賞花，公所在第一、第二、第三及東壁山莊、九芎神木等節點提供接駁車，請民眾多利用省時又便利。

汪令堯強調，今年縣府也在斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午8點半至12點發6班車前往東璧山莊，並於下午2點至4點半安排6班車回程至斗六後火車站，來回票價280元，預約電話0922-900023。

今年推出「石壁櫻花季專屬禮盒」，內裝石壁地區代表性物產，包含咖啡、茶葉、椴木香菇、花茶、山楂等特色農產。(記者黃淑莉攝)

