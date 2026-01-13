草嶺石壁「世界竹地標」翠綠美景已燒黑受創

煙霧瀰漫，原本綠意盎然的一片已經看不見。（圖／東森新聞）





草嶺石壁在2024年被認證為世界竹地標，雲林縣府近年來不斷大力推動森林療癒活動、櫻花祭、生態自然等，吸引國內外遊客前來放鬆身心靈。不過現在受到火勢波及，原本翠綠景觀燒成焦黑，火勢若再擴大，恐怕影響到更多步道，景觀也將遭到破壞。

放眼望去，滿山翠綠，竹林筆直聳立，形成天然的綠色隧道，這裡就是草嶺石壁森林療癒基地。火燒山前原貌曝光，這裡在2024年被世界竹組織認證為世界竹地標。

慢遊雲林介紹影片：「認定為世界竹地標，因為這裡的竹林不只是自然的美景，更蘊含深刻的生命哲學。」

雲林古坑的草嶺石壁有516公頃的孟宗竹林，也是全國第一座森林療癒基地，只是現在山林遭大火吞噬後，燒毀樹木、植物，樹幹都呈現黑色，地面留下煙灰，燃燒後的林地表土碳化，煙霧瀰漫，原本綠意盎然的一片已經看不見。火燒山的地點離石壁大飯店只有400公尺，幸好風向不是往飯店吹。

石壁大飯店高老闆：「向北吹，所以風勢過來的話，煙味都是往那一邊去，村莊裡面目前是沒有影響的。」

飯店業者強調營運沒問題，旅客安全無虞，不過除了寶貴竹林被燒毀，古坑草嶺石壁在每年1-3月，也是櫻花盛開的季節，粉色花海沿著山區綻放，搭配山景、雲霧繚繞，但現在強風助長火勢，外界也擔心，會不會也燒到櫻花樹。

火燒山林的起火點就在南坡林道跟寂靜區附近，至於起火點的西側，就是景點指標穹頂竹棚，遊客也很多。至於2月即將到來的櫻花季，在石壁村，儘管還有一段距離，但火勢如果再不控制，將擴大影響到更多步道。

當地居民：「擔心是一定會，怕延燒啦，怕風大延燒會擴出去。」

雲林縣府從2024年開始，積極推動古坑草嶺石壁的觀光與季節活動，不管是森林療癒季、櫻花祭、生態旅遊，打造四季皆宜的國際級山林景點。這回受到火災意外，毀了景觀，後續的修復，恐怕還有一段很長的路要走。

