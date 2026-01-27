草嶺青山坪櫻花綻放5成 聯絡道施工賞花要等2/17後

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉草嶺櫻花逐漸綻放，尤其每年花期最早的青山坪農場，園區內寒櫻(三色櫻)已有5成左右，週末假日已有不少遊客上山賞花，不過園方說，因唯一聯絡道的明隧道工程施工，車輛無法通行，預計要在2月17日(大年初一)也是草嶺櫻花季登場時才會開放通車。

古坑草嶺地區從149乙、149甲沿線，還有草嶺、石壁、青山坪等地區種植約上萬株櫻花，品種有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，其中青山坪農場花期最早登場，12月梅花揭開序幕，接著1月園區內各品種櫻花接續綻放，花期可至3月。

經常到草嶺遊玩的郭姓遊客，上週六前往青山坪賞櫻，他們把車停在施工路段前，步行約20分鐘到青山坪，並在臉書分享寒櫻爭奇鬥艷美照，也提醒想賞花民眾農場唯一聯絡道有工程禁止車輛通行。

青山坪園主王清連表示，入園主要道路明隧道延伸工程，因去年丹娜絲颱風及連續豪雨，下邊坡掏空路基受損，工程變更設計先做下邊坡保護工程，施工廠商封路全力趕工中，配合草嶺櫻花季2月17日登場開放通行。

今年草嶺櫻花季為2月17日至3月1日，草嶺村長陳兵通指出，目前山上有一些櫻花已開，預估在春節連假到2月底是最佳賞花時間，歡迎大家來草嶺賞櫻花、喝咖啡、吃美食。

