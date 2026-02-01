草木、詩筆與人間春／閆相達
閆相達
“律回歲晚冰霜少，春到人間草木知。”天地消息最是草木先覺——曾負霜履雪的芽苞褪去僵硬的寒衣，蟄伏了一冬的生息早被葉脈一點點遞送到枝頭。山川漸次剝落蒼茫的素白，枯寂衰朽的草色懸浮著著薄霧般的鵝黃，天地恍若被一支虛空中懸停的筆以淡赭與縹青輕染慢暈，地氣初蘇的微光在似有還無的稀薄中增生。
臘月該是最懂醞釀春意的，殘冬凜冽，在東風徐至中一寸寸消融。此刻想來，那些在寒風中俯身撿拾枯枝的身影，何嘗不是在為立春鋪墊序章？荒蕪中積攢的暖意最是溫潤，枯枝入灶，煨一鍋雜糧粥，糙米滋味中也有幾分春的端倪。
詩人總與時節靈犀相通。立於階前的張栻若是望見東風吹皺一池春水，便覺“眼前生意滿”，“東風吹水綠參差”，春的眼波粼粼，蕩漾著新春的歡喜；“春日春盤細生菜,，忽憶兩京梅發時”，唐時在立春日食春餅、生菜，稱為春盤，《四時寶鏡》也記載：“立春，食蘆、春餅、生菜，號‘菜盤’”，細切的生菜瑩白鮮嫩，悵惘、旅愁與對故園春色的惦念都在這一口口鮮嫩裏漸漸淡去
“春已歸來，看美人頭上，嫋嫋春幡”，女子鬢邊的春幡隨風輕揚，辛棄疾筆下的立春則添了幾分繾綣情致。雖是春日裏最鮮活的點綴，可那“無端風雨”偏不肯收盡餘寒，料峭春風裏倒生出幾分新舊交替的纏綿。
吳文英則把春的意趣裁進釵頭，“剪紅情，裁綠意，花信上釵股”，殘日伴東風，誰都不肯讓歲華輕易逝去，釵頭的花信終究是剪不斷的情長，留不住的流光。韋莊進士及第那年立春，“殷勤為作宜春曲，題向花箋帖繡楣。”“罽袍公子”樽前覺暖，“錦帳佳人”夢裏知春，官感錯位的手法高妙。”罽袍公子”與“錦帳佳人”構成官感體驗的雙重變奏。彼時“示農勸耕”之儀尤受士林重視，他也在詩中寫到了雪圃乍綻的紅菜、彩幡新翦的綠楊，濃烈色彩在視覺對抗中完成陰陽交割的節氣寓言。
春日的風並不凜冽逼人，卸下了厚重棉裘的街頭巷尾漸漸熱鬧起來，人們都換上輕便的春衫，老農不再拾柴儲暖，蹲在田壟上期盼豐年。
立春是二十四節氣的開篇，雖無仲春的繁花似錦或暮春的落英繽紛，卻自有其溫柔質地。殘冬餘韻未絕，曦光已新。此刻人間，猶存“未肯收盡餘寒”的矜持，亦滿蓄“東風吹水綠參差”的機趣。人們咬春迎春，薄餅卷起青韭萵苣，一口咬下去便是整個春天的味道。若有遊子尚在歸途，便將醃好的蘿蔔幹細細切了，和著玉米麵蒸一屜菜窩窩吧，故園柳色那一點溫熱的盼頭，足可抵禦一路的風霜。
立春是歲月寫給人間的一封情書。不說萬紫千紅，只輕語“草木知”；不訴春深幾許，卻將東風、春水、釵頭幡勝深深融洽。此日我們收納寒色，靜靜奔赴那一場漸行漸近的春暖花開。
