草本結合科技 SomaDerm活力密碼凝膠為日常生活增添一抹青春氣息

（生活中心／綜合報導）2020年，美商新生命（New U Life）正式設立台灣分公司，致力推廣一系列貼近日常、結合創新與自然元素的保養選擇。六年來，透過不間斷的社群互動與在地活動，美商新生命逐步與台灣消費者建立信任關係，打造出屬於自己的健康生活圈。近期，旗下全球熱銷700萬瓶的人氣產品SomaDerm活力密碼凝膠也持續受到市場關注，成為許多重視生活品質與平衡者的首選。

圖／美商新生命創辦人Alexy Goldstein 將植萃研究與創新科技結合，尋求簡單、可行的自然保養。(美商新生命 提供)

來自美國猶他州的美商新生命，從創辦人Alexy Goldstein起步持續關注如何將創新科技融入現代生活。Alexy擁有順勢認證、虹膜與草藥學專家背景，並投入多年時間經營健康相關事業。相較於傳統保養產品著重單一用途，美商新生命強調整體觀點並期望藉由自然萃取與創新科技的結合，回應不同族群對自我照顧方式的多元需求。這樣的思維，也讓品牌逐漸在全球超過16個市場建立據點，並吸引一群注重生活品質與平衡質感的使用者。

廣告 廣告

圖／美商新生命以草本植萃為基礎開發的人氣保養品，SomaDerm活力密碼凝膠。(美商新生命 提供)

其中，「 SomaDerm活力密碼凝膠 」是一款運用創新科技設計的凝膠型產品，質地延展性高、簡單的使用方式貼近現代人講求效率與便利的生活節奏。配方中更揉合了多種草本植萃，例如常見於草本配方的聖潔莓、展現好氣色光采感的銀杏以及常見於草本配方的黎豆。SomaDerm活力密碼凝膠已於多個國家獲得肯定且產品本身經第三方單位檢驗與美國cGMP認證工廠嚴格製程控管，這不僅展現品牌對細節的重視，也體現其深耕全球市場的專業態度及信賴基礎。

隨著生活節奏日益緊湊，消費者對於產品的期待不再只是功能導向，更在意使用感受與研發背後的理念。美商新生命希望協助更多人以簡單可行的方式建立起自己的日常保養節奏，進而為生活增添品質與平衡感。創辦人Alexy Goldstein表示「我們相信保養並非為了追求短期改變，而是一種回應肌膚感受、聆聽日常狀態的生活實踐。」而接下來，美商新生命台灣團隊也將持續透過社群活動與講座分享，讓更多人了解植萃與創新科技之間的連結，並探索更加多元的生活提案。

更多引新聞報導

嬰幼兒食品驚見重金屬超標！海苔酥鎘近 20 倍 3 進口品被點名

彰化某高職爆超噁霸凌！穢物抹桌、灌馬桶水 校方緊急回應

