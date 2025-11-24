草東沒有派對前Bass手轉幕前 當歌手尋找「活著的答案」

楊世暄推出個人EP《普通活著》。（圖／有趣的形狀提供）

草東沒有派對上一代Bass手楊世暄推出個人EP《普通活著》，褪去樂團身分的楊世暄，從幕後走到幕前，選擇用歌唱方式，細細咀嚼「關於活著的答案」。楊世暄表示：「想要普通活著，其實是一件最難達成的事，面對無窮無盡的慾望，還有不斷塑造美好世界的外部資訊，要在洪流中認識自己、區別真假，然後再找到不同個體的『普通』，並安心堅毅活著，這一路過程充滿許多困難考驗。」

曾是樂團「烏鴉地板」成員，也是草東沒有派對上一代Bass手，過去十年楊世暄累積不少幕前演出經驗，並之後嘗試選擇幕後音樂製作，無論是為洪珮瑜〈你是自由的〉、李千娜〈千金〉譜曲，又或是攜手金曲新人someshiit山姆擔任專輯《愚公》製作人，楊世暄在不同音樂人之間穿梭打磨，也建立屬於自我美學品味，即便遊走於不同風格，依舊保持誠實且獨特之聲。走過兩種音樂歷程後，楊世暄決定以歌手身分，探索生活日常的恬淡，也給自己踏入三十歲大關後的一點人生期許。

全新創作EP《普通活著》一共收錄三首歌，〈三菜一湯〉、〈自種自收〉與〈窗〉，楊世暄以他的視角，描繪當代生活的真實感受，在樸質吉他聲響與極簡貝斯編織下，聽見一種真切的存在狀態，無論一頓平凡晚餐，又或是從窗外看出的風景，如同日記書寫每日生活的記憶，造就這份活著的氣力，縱使一切看似普通，都無形讓人感受到歌曲裡的重量。楊世暄也提到：「普通活著並不是貶義詞，而是當下自己最希望達成的狀態，在當今各種紛擾聲音交錯的時代，想要平凡安定的活著，彷彿變成一種奢侈。」

