「草東沒有派對」前團員現況曝光 坦言：活著是最渴望的狀態
音樂創作人楊世暄日前推出首張個人EP《普通活著》，以三首創作記錄生活、情緒與自我探索的軌跡。他以極簡音色與真摯詞曲，唱出「平凡活著」的難能可貴，希望成為人們日常中的一份溫暖陪伴。
從樂團成員、幕後製作人到成為獨立歌手，楊世暄走過十年音樂歷程。曾任樂團「烏鴉地板」成員，也是草東沒有派對上一代Bass手，並在幕後製作領域深耕多年，替洪珮瑜〈你是自由的〉、李千娜〈千金〉譜曲，亦與饒舌歌手 someshiit山姆合作擔任專輯《愚公》製作人。
《普通活著》收錄〈三菜一湯〉、〈自種自收〉與〈窗〉三首創作，以最貼近生活的視角，書寫日常片刻，包括一頓家常晚餐、一扇窗外的風景，都成為支撐生活的力量。楊世暄直言：「普通活著不是貶義，而是我現在最渴望達成的狀態。」在充滿雜訊的世代裡，能安穩度日反而變成一種奢侈。
