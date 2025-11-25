「草東」前樂手卸包袱找到歸屬感 楊世暄3首歌道盡一切
【緯來新聞網】楊世暄發行首張個人EP《普通活著》，利用3首歌的時間，唱出平凡日常生活態度。褪去樂團「烏鴉地板」身分，他從幕後走到幕前，選擇用歌唱方式，細細咀嚼「關於活著的答案」，沒有華麗複雜編曲，只有低鳴緩拍的音色與旋律鋪陳，彷彿也為自我找到一絲歸屬感。
（圖／有趣的形狀提供）
楊世暄認為想要普通活著，其實是一件最難達成的事，「面對無窮無盡的欲望，還有不斷塑造美好世界的外部資訊，要在洪流中認識自己、區別真假，然後再找到不同個體的『普通』，並安心堅毅活著，這一路過程充滿許多困難考驗」。
曾是樂團「烏鴉地板」成員，也是「草東沒有派對」上一代Bass手，過去10年，楊世暄累積不少幕前演出經驗，並之後嘗試選擇幕後音樂製作，無論是為洪珮瑜〈你是自由的〉、李千娜〈千金〉譜曲，又或是攜手饒舌歌手「someshiit山姆」擔任專輯《愚公》製作人，都能在不同音樂人之間穿梭打磨。
走過兩種音樂歷程後，楊世暄決定以歌手身分，探索生活日常的恬淡，也給自己踏入三十歲大關後的人生期許。《普通活著》將於11月28日發行實體CD。
