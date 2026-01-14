草漯消防分隊舉辦競賽活動 邀廠商同場較勁提升應變能力

草漯分隊與觀音產業園區服務中心及廠商協進會聯合舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」。(圖/消防局提供)

記者諶志明

為加強工業區消防安全，桃園市消防局第三大隊草漯分隊今日上午與觀音產業園區服務中心及廠商協進會，聯合舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，吸引各家廠商同場較勁，不僅展現對消防器材操作熟悉度，也希望透過競技與宣導並行，讓員工在實作中熟悉消防設備操作與緊急應變流程，將正確觀念帶回職場與生活。

此次競賽項目包含「水帶打保齡球」以拋打方式訓練水帶操控與協調；「室內消防栓射水」由選手依流程啟動、接續水帶並射水命中目標，以完成時間決勝負，強化企業人員對室內消防栓設備的正確使用；「著裝競賽」模擬緊急狀況下快速穿戴防護裝備，考驗熟練度與效率；「CPR流程競賽」以「叫叫CD」概念檢核急救處置的正確性與流暢度，提升員工面對突發事件的應對能力。

「著裝競賽」模擬緊急狀況下快速穿戴防護裝備,考驗熟練度與效率。(圖/消防局提供)

除競賽外，活動並設置「防火防災宣導站」同時招募災害防救團體成員，由消防人員、義消同仁與災團人員，向廠商員工與現場參與者宣導住警器安裝與維護、防範一氧化碳、液化石油氣與強化災害防救志工中程計畫執行成效的宣導，並透過互動問答、情境說明等方式，讓防災知識更貼近民眾日常，提升參與度與學習效果。

草漯分隊表示，火災與災害事故往往瞬間發生，第一時間的正確處置與通報至關重要。此次活動以「學得會、做得到、用得上」為核心，強調企業防災整備是守護員工安全與降低災害風險的重要基礎，藉由競賽活動可促進廠商間交流，同時強化第一線員工的應變能力。未來將持續與轄內企業合作，推動更多元的消防訓練與宣導活動，落實「預防重於搶救」理念，共同打造更安全的工作環境。