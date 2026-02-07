草爺搭5000公尺四驅車賽道！ 放百萬煙火嗨喊：台灣的第一次

第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於（2/20、21）春節初四、初五於桃園護國宮登場。草爺7日率工作團隊進行預演把長達5000公尺的四驅車軌道於廟埕架設完成，還用電競直播的模式來進行賽事轉播，尾聲加入了百萬煙火施放：「這是台灣的第一次！」

草爺舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」（圖／紅心字會）

談起四驅車，草爺回想，小時候最期待是放學後去玩具店、書局時，門口總是架起一圈軌道，看著各式各樣的四驅車，能夠自由改裝，感受那種追求速度與夢想，同時也渴望擁有的夢幻收藏，是相當難忘的童年回憶。

草爺去年7月頻道拍攝「回憶殺」主題，重溫四驅車舊夢，沒想到竟點燃了熱情和行動，跑遍全台有四驅車的店家，透過拜訪玩家、加入社團研究交流，藉此提升自我技法，收藏超過200輛四驅車，甚至組團出國比賽，3月份，還將前往日本東京參加四驅車春季盃大賽。

草爺去年7月頻道拍攝「回憶殺」主題，重溫四驅車舊夢（圖／紅心字會）

由草爺、柯大堡共同發起，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於（2/20、21）春節初四、初五於桃園護國宮舉行，由郭鬼鬼、柯大堡主持，參賽者將通過「鑽轎底」的方式，一開賽即可獲得神明庇佑，趨吉避凶；接著通過四驅車競速，在馬年感受到一馬當先，馬力全開的祝福；在天公爐前進行轉換，完成神明加持、圓滿轉運。

被草爺推入坑加入玩四驅車的柯大堡也為了「神行盃」寫了一首歌曲「瘋狂四驅」。柯大堡說只花4天，從創作到製作一氣呵成，「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導